vor 24 Min.

Mann wird von Baum eingeklemmt

Schwer verletzt wurde ein Mann bei Baumfällarbeiten. Er wollte eine Fichte fällen, doch dann drehte sich der Baum.

Von Gloria Geissler

Ein 56-Jähriger aus Benediktbeuern hatte am Samstagnachmittag in einem Gartengrundstück in der Pöttmeser Straße in Königsmoos eine am Stamm etwa 40 Zentimeter starke Fichte gefällt. Vermutlich durch das einseitige Absägen der Äste drehte sich der bereits am Boden liegende Baum in Richtung des Mannes und klemmte diesen ein.

Durch Helfer und die Feuerwehr konnte der Baum angehoben und der Mann herausgezogen werden. Laut Polizeibericht kam er mit Verdacht auf eine Beckenverletzung ins Klinikum Ingolstadt.

