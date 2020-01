vor 42 Min.

Marktkapelle Rennertshofen erhält Musikpreis

Die Marktkapelle Rennertshofen bekommt den Heinz-Wolmuth-Preis. Mit welchem Projekt es die Musiker zu der Ehrung geschafft haben.

Von Michael Geyer

Stefanie Czerny, die Vorsitzende der Marktkapelle Rennertshofen, strahlte vor Glück. „Das ist eine echte Überraschung. Wir freuen uns riesig, dass das Projekt unserer Jüngsten mit einem solchen Preis gewürdigt wurde“, sagte sie. Kürzlich hatte sie von Andreas Horber, dem Geschäftsführer des Musikverbandes von Ober- und Niederbayern, die Nachricht erhalten, dass die Marktkapelle Rennertshofen den zum ersten Mal vergebenen Heinz-Wohlmuth-Preis in der Kategorie „Konzertprojekte“ für ihre Ideen bei der Arbeit mit dem Musikantennachwuchs bekommen hat. Die Preisträger wurden aus 27 Bewerbern im Rahmen der jüngsten Sitzung des MON-Beirates ausgewählt.

Der Preis wurde erst 2019 neu eingeführt und wird in den drei ausgeschriebenen Kategorien „Konzertprojekte, Engagement- und Kooperationsprojekte, Projekte der Nachwuchsgewinnung“ vergeben. In ihrem Antrag hatte Czerny auf die Welturaufführung des Musicals „Abenteuer Musik“ durch Nachwuchsmusikanten der Marktkapelle am 29. September 2019 verwiesen. Rund 20 junge Teilnehmer hatten sich an diesem Tag unter dem Motto „Mini-Music“ zu einem Workshop mit anschließendem Konzert mit den 30 Musikern der Jugendkapelle und etwa zehn Kindern aus der Blockflötengruppe versammelt. Zuerst wurden dort gemeinsam Trommeln gebastelt.

Marktkapelle Rennertshofen will Musical wiederholen

Diese kamen dann am Nachmittag bei der Uraufführung des Musicals „Abenteuer Musik“ zum Einsatz. Diesen Titel hatte die Autorin, die Germanistikstudentin Lisa Höflich aus Ingolstadt, für ihre Geschichte gewählt. Klaus Gottschall, Dirigent der Marktkapelle, ließ sich die Melodien zu dem Musikmärchen einfallen. Die Musikanten der Jugendkapelle unter der Leitung von Magdalena Pfister untermalten die Geschichten, die Klaus Gottschall vorlas, mit Musik, die Workshopteilnehmer trommelten begeistert mit. Das Musikmärchen erzählt die Abenteuer von Luisa und Leon, die mit Hilfe von „Zauberinstrumenten“ eine musikalische Reise in fremde Zeiten und Welten bestehen.

Der Preis und das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro werden im Rahmen der MON-Delegiertenversammlung am Samstag, 14. März, überreicht. „Wir werden das Musical heuer bestimmt noch einmal in Rennertshofen aufführen“, sagt Czerny.

Das ist der Heinz-Wohlmuth-Preis

Im Gedenken an seinen langjährigen Präsidenten Heinz Wohlmuth, dessen Tod sich im vorigen Jahr zum 30. Male jährte, hatte der MON den „Heinz-Wohlmuth-Preis“ ins Leben gerufen. „Heinz Wohlmuth war seiner Zeit in vielen Dingen weit voraus. Allein schon, dass er mit seinen MON-Kollegen der ersten Stunde im München der Nachkriegszeit einen Musikbund gegründet hat, spricht dafür, dass diese Leute Visionen hatten, die weit über die damalige Zeit hinauswiesen“, erklärt der heutige MON-Präsident Marcel Huber. Deshalb wurde bei der Ausschreibung der Kategorien darauf geachtet, dass Wohlmuths Anliegen berücksichtigt wird: Die Kategorie „Konzertprojekte“ richtet sich an besondere Themenkonzerte, Programme, Musical-Aufführungen und ähnliche Projekte. Die „Engagement- und Kooperationsprojekte“ umfassen Benefiz-, Schulkonzerte oder Kooperationsprojekte mit Schulen, Musikschulen und anderen Vereinen. Und schließlich wird der „Heinz-Wohlmuth-Preis“ auch für besondere Projekte der Nachwuchsgewinnung vergeben. Die Auswahl der Preisträger übernimmt der MON-Beirat zusammen mit Irmgard Wohlmuth, Wohlmuths Tochter und Urgestein des MON. Jeder Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

