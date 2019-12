vor 4 Min.

Millionen für die Busse

Ingolstadt investiert viel Geld in neue Busse. Außerdem soll der öffentliche Nahverkehr mit einer besseren Taktung attraktiver gemacht werden

Ingolstadt investiert zehn Millionen Euro in den öffentlichen Nahverkehr. Die „ÖPNV Initiative 2020 Plus“ beinhaltet nicht nur den Kauf neuer, moderner Busse, sie sieht auch mehr Fahrten auf einigen Strecken vor. Zudem soll auch die Digitalisierung vorangetrieben werden mit verbesserten Apps und Echtzeitinformationen. Vom „größten ÖPNV-Programm seit der Gründung“ der INVG im Jahr 1988 spricht die Ingolstädter Verkehrsgesellschaft. Der INVG-Aufsichtsrat hat das Programm einstimmig beschlossen.

„Damit machen wir den ÖPNV in unserer Heimatstadt umweltfreundlicher, zukunftssicherer, komfortabler und bequemer“, ist sich Oberbürgermeister Christian Lösel sicher. „Zusammen mit der kürzlich erfolgten Inbetriebnahme des Bahnhofs Ingolstadt-Audi kann die ‘ÖPNV Initiative 2020 Plus´ dazu beitragen, dass der ÖPNV-Anteil am Modal Split künftig die Zehn-Prozent-Hürde überschreitet“ erklärt Lösel. Damit ist gemeint, dass bereits im kommenden Jahr zehn Prozent des gesamten Verkehrs über den ÖPNV laufen soll. Im Jahr 2016 lag dieser Wert bei 7,4 Prozent. Am Audi-Bahnhalt an der Technischen Entwicklung ist bereits jetzt eine neue Verkehrsdrehscheibe entstanden. Während die Busse bereits dort halten, werden zum Fahrplanwechsel am Wochenende auch erstmals Züge auf der Strecke München – Ingolstadt – Treuchtlingen den neuen Halt anfahren. Hier bleibt es vorerst allerdings beim Stundentakt. Erst wenn der Bahnhof Gaimersheim – voraussichtlich in fünf Jahren – umgebaut sein wird, können mehr Züge fahren.

Im Konkreten geht es um folgende Investitionen:

Für etwa sieben Millionen Euro sollen im Jahr 2020 insgesamt 20 neue Busse angeschafft werden, weitere 30 neue Busse dann in den beiden Folgejahren. Geplant ist der Kauf von modernen Hybrid-Diesel-Bussen mit Euro-6-Einstufung sowie hoher Komfort- und Sicherheitsausstattung (darunter WLAN, USB-Buchsen, Abbiegeassistent, Vollklimatisierung, verbesserte Innenraumbeleuchtung, mehr Platz für Fahrräder, Rollatoren und Rollstühle). Die INVG schließt sich außerdem der Wasserstoff-Initiative der IFG an und plant für das Jahr 2021 den Kauf eines ersten Wasserstoffbusses.

Zwei Millionen Euro fließen in mehr Fahrten der Busse auf bestimmten Linien. Die Änderungen starten im März und werden dann Schritt für Schritt im Lauf des Jahres umgesetzt.

- Es wird die neue Linie 59 geben, die von Etting über die Landesgartenschau bis zum Klinikum führt.

- Zwischen Mailing und Rathausplatz wird es künftig auf der Linie 21 einen Viertelstunden-Takt geben. Bislang fahren die Busse alle halbe Stunde.

- Auf der Linie 70 zwischen Klinikum und Mailing werden die Busse künftig im Zehn-Minuten-Takt fahren.

- Alle Nachtlinien fahren künftig zwischen 21 und 23 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Rund eine Million Euro investiert die INVG in die Digitalisierung (verbesserte INVG-App und Ausbau der Echtzeitinfo) sowie in den Umweltverbund. So können künftig Fahrräder wochentags ab 20 Uhr und an Wochenenden ganztags in den Bussen mitgenommen werden. Zudem wird es neue, überdachte Abstellplätze für Räder geben. (nr)

