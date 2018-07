vor 37 Min.

Mit Einigung das Verfahren abgekürzt

Die Stadtwerke kündigten einer leitenden Angestellten. Zwei Sachen machten sie ihr zum Vorwurf. Nun kam es zu einer Einigung.

Geeinigt haben sich letztlich die Stadtwerke und eine im März gekündigte leitende Angestellte vor dem Arbeitsgericht Ingolstadt. Um ein langwieriges Verfahren abzuwenden, hatte darauf die vorsitzende Richterin schon in ihrem Eingangsplädoyer hingewirkt. Weil der Vertrag der 53-Jährigen noch bis Jahresende weiterläuft, reduzierte die Richterin die Abfindung von zunächst 34.000 auf 20.000 Euro. Mit den Prozesskosten kommt eine Gesamtsumme von rund 80.000 Euro zusammen.

Wie zu erfahren war, war die Verantwortliche für Rechnungswesen und Personal und erste Vertreterin des Geschäftsführers wegen zwei Vorwürfen angeklagt. Der eine lautete auf versuchte Anstiftung zum Betrug, der zweite auf schwere Arbeitsversäumnisse. Beim einen waren geleistete Arbeitsstunden, die von der Geschäftsführung nicht genehmigt waren, der Ausgangspunkt. Beim ersten Mal wurden die Überstunden noch ausbezahlt. Wie Werkleiter Richard Kuttenreich sagt, wurde der 53-Jährigen damals schon verdeutlicht, dass das so nicht gehe, sie als Personalchefin doch eine Vorbildfunktion habe. Ein halbes Jahr später habe sie, so Kuttenreich, erneut 120 Überstunden angehäuft gehabt. Es gab Gespräche mit dem Personalrat und dem Juristen und Aktenvermerke, dass es so nicht weitergehe. Daraufhin habe sich die Führungskraft am nächsten Tag krank gemeldet, vorher aber noch einen Angestellten gefragt, ob er ihr auf Anweisung die Überstunden ausbezahlen würde. Der sagte seiner Chefin, dass er das nicht machen dürfe, was ebenfalls, so Kuttenreich, in den Akten vermerkt sei.

Neben dieser Klage zur versuchten Anstiftung zum Betrug ging es in der zweiten um periodenverschobene Restzahlungen aus den Jahren 2015, ’16 und ’17, die nicht dokumentiert gewesen seien, so Kuttenreich. Dafür gab es Rügen vom Rechnungsprüfungsamt und dem Wirtschaftsprüfer. Es ging dabei um nicht ausbezahlte Rechnungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Die Folge: Die Stadtwerke mussten einen Nachtragshaushalt für 2018 aufstellen, zudem musste ein Kassenkredit eingeräumt werden.

In das ganze Verfahren, so Kuttenreich, sei der Personalrat immer eingebunden gewesen. Es gab zur letztlichen Kündigung einer leitenden Angestellten keine Einwände von dieser Seite. (mari)

