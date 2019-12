vor 36 Min.

Mit Fridolin Gößl am Steuer den Kurs halten

Oberhausens Bürgermeister tritt für eine weitere Amtszeit an. Die Erfolgsgeschichte der Gemeinde soll eine Fortsetzung erfahren.

Von Thomas Ruf

Um die Weichen für den Kommunalwahlkampf 2020 zu stellen, traf sich der CSU-Ortsverband Oberhausen kürzlich zur Nominierungsversammlung. Klar war, dass Bürgermeister Fridolin Gößl die Oberhausener Erfolgsgeschichte auch in den nächsten sechs Jahren weiterschreiben möchte.

In seiner Nominierungsrede ging Gößl nur kurz auf das bereits geleistete, wie die Entwicklung der Ortszentren und die Ausweisung von Bau- und Gewerbeflächen ein. Viel wichtiger sei ihm der Blick nach vorne. Im Fokus der nächsten Legislaturperiode auf kommunaler Ebene sieht er vier entscheidende Ziele zur Weiterentwicklung der Gemeinde: Neben dem Klimaschutz, dem Ausbau der Infrastruktur, Gößl nannte Rathaus, Kindergarten und Kanal, sieht er die Mobilität als immer wichtigeren Faktor. Zur wirtschaftlichen Entwicklung zählen für ihn auch der öffentliche Nahverkehr, insbesondere der Bahnhof in Unterhausen, sowie möglichst viele Arbeitsplätze vor Ort.

Fridolin Gößl zählt die Erfolge auf

Diese regionalen Arbeitsplätze entlasten die Verkehrswege, bieten einen enormen Mehrwert für Arbeitnehmer und spülen nebenbei auch Gewerbesteuereinnahmen in die Gemeindekasse. Das künftig die Kommunen auch im sozialen Bereich und in der Seniorenpolitik gefordert sein werden, bestätigte auch Bezirksrätin Martina Keßler in ihrer Rede. In den aktuellen Haushaltsberatungen des Bezirks Oberbayern werden die Mittel für den sozialen Bereich enorm aufgestockt.

Die Listenkandidaten hinter Fridolin Gößl stellen sich vor

Anschließend präsentierten sich die Gemeinderatskandidaten in einer interessanten Vorstellungsrunde. Angeführt wird die Liste, in der alle Ortsteile vertreten sind, von der Kreistagskandidatin Katharina Ettinger und den vier weiteren amtierenden CSU-Gemeinderäten Erhard Jackel, Robert Habermayr, Andreas Baur und Thomas Ruf. Dahinter präsentiert die CSU eine ausgewogene Kandidatenliste mit erfahrenen alten Hasen, sowie jungen Hoffnungsträgern, die sich gern mit ihren neuen Ideen einbringen möchten. Das Spektrum reicht dabei vom 20-jährigen Jura-Studenten über Handwerks- und Heilberufe, Selbstständige bis hin zu Elektrotechnikern und Ingenieuren. Gemeinsam werden in den nächsten Wochen und Monaten an weiteren Wahlkampfthemen und an deren zeitgemäßer Umsetzung gearbeitet. Das Ziel ist dabei, die Gemeinde weiterhin geschlossen weiter zu entwickeln. Dazu möchte die CSU möglichst viele Gemeinderäte am erstmals 16-köpfigen Gemeinderat stellen.

Themen folgen