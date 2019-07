vor 21 Min.

Mitreißendes Benefizkonzert für die Kartei der Not

Das Salonorchester Cassablanka begeistert beim Benefizkonzert für die Kartei der Not im Garten des Neuburger Stadtmuseums. Welche Titel die Musiker darboten.

Von Stefanie Stork

Helfen kann man auf vielerlei Weise. Ist die gute Tat noch dazu mit Genuss verbunden, kann man sich über den Gewinn für alle Seiten umso mehr freuen: So unterstützte die „Swingin’ Serenade“ des Salonorchesters Cassablanka einerseits durch die zahlreichen Spenden des Publikums die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Andererseits genossen die vielen Zuhörer herrlich beschwingte Stücke im lauschigen Museumsgarten und bedachten die hilfsbereiten Musiker mit langanhaltendem Applaus. Besser kann eine Benefizveranstaltung nicht laufen!

Das Benefizkonzert des Salonorchesters Cassablanka wurde von Samstag auf Sonntag verschoben

Begonnen hatte die Aktion mit dem Gedanken des Leiters Alexander Großnick, nach vier Jahren wieder ein Konzert auf Spendenbasis im Museumsgarten zu veranstalten. Nachdem das Wetter dem Vorhaben am Samstag einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, erwarteten blauer Himmel und angenehme Temperaturen am Sonntagabend die Zuhörer.

Im ersten Teil des Konzerts blieb Cassablanka der Salonmusik treu und präsentierte Klassiker wie „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“, „Bel Ami“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“. Bei jedem bekannten Titel kam merklich Freude im Publikum auf, und die Darbietung von Cassablanka tat ihr Übriges. Den Musikern gelang es perfekt, den Saloncharakter der Stücke zu wahren. Die sehr weichen Ansätze, die gekonnt eingesetzte Zurückhaltung in der Dynamik, die den Stücken Leichtigkeit, Beschwingtheit und Unaufdringlichkeit mit gleichzeitiger Ohrwurmgarantie verlieh, die Tonfärbung des Klangs von Saxofon, Trompete und Posaune versetzten zurück in die 20er und 30er Jahre. Heinrich Mayer hat die passende Stimme zu dieser Zeit und bot dem Publikum die Möglichkeit, zunächst leise mitzusummen, bevor es zunehmend lauter mitsang.

Zahlreiche Besucher waren am Sonntagabend in den Garten den Neuburger Stadtmuseums gekommen, um dem Salon- und Jazzorchester Cassablanka zu lauschen. Bild: Stefanie Stork

In der zweiten Hälfte des Benefizkonzerts stand der Swing im Mittelpunkt

Nach der Pause stand auf der in wechselnden Farben beleuchteten Bühne der Swing im Mittelpunkt. Wiederum brachte Cassablanka bekannte Klassiker wie „How high the moon“, „Mack the knife“ oder „Girl from Ipanema“. Das Orchester lud sein Publikum durch stets klare Melodieführung, präzise Rhythmik und natürlich eingebundene Solos ein, sich einfach zurückzulehnen und zu genießen. Leiter Alexander Großnick ließ Töne aus dem Tenorsaxofon oder der Klarinette perlen, Farina Mayershofer ergänzte mit sattem Altsax-Klang. Gerhard Hörmann präsentierte eine glockenhelle bis schnarrende Trompete, dem Charakter des Stücks jeweils entsprechend, und Christian Rehm spielte die Posaune mit sanftem Ansatz. Renate Hörmann am Kontrabass, Brigitte Pettmesser am Piano und Florian Herrle am Schlagzeug vervollkommneten das wahrlich eingespielte Team. Als Sängerin tat sich Lisa Moosheimer hervor, deren ausdrucksstarke und wandelbare Jazzstimme begeisterte.

Erst nach zwei Zugaben verließen die Zuhörer den Museumsgarten und bedachten den Spendenkoffer am Ausgang. So schön kann Helfen sein!

