vor 36 Min.

Mono & Nikitaman und Madsen: Das bietet das Noisehausen Festival 2021

Das Noisehausen Festival in Schrobenhausen musste im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen. Dafür soll es 2021 länger dauern. Wer tritt dort auf?

Wegen der Corona-Pandemie musste das Noisehausen Festival in Schrobenhausen im vergangenen Jahr ausfallen. Nun melden sich die Veranstalter zurück. 2021 wollen sie das Festival auf zwei Tage ausweiten.

Noisehausen Festival in Schrobenhausen: 2021 soll es zwei Tage geben

„Der Arbeitsaufwand und die Vorbereitungen sind immens, da macht ein zweiter Veranstaltungstag einfach Sinn“, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Sie schränken aber bereits ein: „Ob das dann tatsächlich am 30. und 31. Juli möglich sein wird, werden wir sehen. Falls nicht, macht euch keine Sorgen um eure Tickets, die behalten ihre Gültigkeit.“

Und wer wird an diesen beiden Tagen auf der Bühne auf dem Bauer-Rondell (Bauer Straße 1 in Schrobenhausen) stehen? Mono & Nikitaman kommen zurück nach Schrobenhausen. Sie sind der Co-Headliner am 30. Juli. Am 31. Juli spielen Madsen, 13 Crowes, Iriepathie, Maffai, The Deadnotes und Rongkongkoma.

Hier gibt es Tickets für das Noisehausen Festival in Schrobenhausen

Wegen des Lockdowns können keine lokalen Vorverkaufstellen bedient werden. Online sind die Tickets für das Noisehausen Festival aber ab sofort in allen Kategorien erhältlich. Hier ein Überblick:

30. Juli Ticket regulär: 30 Euro zuzüglich Gebühren

30. Juli Ticket ermäßigt: 25 Euro zuzüglich Gebühren

31. Juli Ticket regulär: 36 Euro zuzüglich Gebühren

31. Juli Ticket ermäßigt: 30 Euro zuzüglich Gebühren

Kombi Ticket 30. und 31. Juli regulär: 66 Euro zuzüglich Gebühren

Kombi Ticket 30. und 31. Juli ermäßigt: 55 Euro zuzüglich Gebühren

Tickets gibt es hier.

Die oberbayerische Spargelhochburg Schrobenhausen gilt seit Jahren als Hotspot für Livemusik. Seit 2016 hat die Stadt das Noisehausen Festival. In den vergangenen Jahren konnten namhafte Bands wie Kettcar, Moop Mama, The Baboon Show oder Jesper Munk das Publikum begeistern. (nr)

