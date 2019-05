00:34 Uhr

Musik aus dem Herzen Kubas

Jazz im Audi Forum

Musik aus dem Herzen Kubas präsentiert am Donnerstag, 23. Mai, die Gruppe Conexión Cubana im Audi Forum Ingolstadt. Die Rhythmen des Septetts um Bandchef Nicolás Sirgado verkörpern das Lebensgefühl Havannas und sind geprägt vom Son Cubano. Dieser Musikstil hat mit dem „Buena Vista Social Club“ neue Berühmtheit erlangt.

Conexión Cubana bringen den Rhythmus und die Freude an Musik und Tanz zum Summer-Jazz im Audi Forum Ingolstadt. Der Sänger William Borrego Rodriguez hat seine Fähigkeiten rund um den Son Cubano an der Seite von Künstlern wie Pancho Amat, Silvio Rodriguez, Diego „El Cigala“ oder Barbarito Torres erlangt. Als Komponist, Arrangeur und Musiker ist auch Bandchef Nicolás Sirgado eine bekannte Größe. Verschiedene Tonträger und Fernsehproduktionen stammen aus seiner Feder. Bei Conexión Cubana ist Sirgado Bandleader und Bassist in Personalunion. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen spielt er den Soundtrack zum pulsierenden Leben in Kuba.

Bei gutem Wetter findet das Konzert unter freiem Himmel auf der Piazzetta des Audi Forum statt. Bei schlechtem Wetter wird der Auftritt in das Foyer des Gebäudes „Markt und Kunde“ verlegt. Beginn ist um 20 Uhr. (nr)

