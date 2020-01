vor 26 Min.

Musikalische Entwicklung überzeugt

Königsmooser Musi wählte neu

Die „ Königsmooser Musi“ hatte zur Jahresversammlung ins Gasthaus Kübler nach Ludwigsmoos geladen und 158 Mitglieder waren der Einladung gefolgt. Im Mittelpunkt standen Neuwahlen, bei denen die bewährte Führung um den Vorsitzenden Hans Schiele bestätigt wurde.

Weiter im Amt sind 2. Vorsitzender Philipp Brand, Conny Gottschall als Beisitzerin und Leiterin der Akkordeon-Gruppe, Dirigentin Grit Braun, Schriftführerin Gabi Brand, Jasmin Stephan und Annalena Ferenczi als Beisitzerinnen sowie Kassierin Maria Seitle.

Zuvor hatte Vorsitzender Schiele an die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres erinnert. Insgesamt 46 Auftritte standen im Terminkalender, die größten waren das Starkbiertfest Untermaxfeld, ein Auftritt in der Partnergemeinde Hergenfeld, das Museumsfest im Haus im Moos, die Kindergarten-Einweihung und die Feuerwehr-Fahrzeugweihe in Ludwingsmoos sowie eine Feldkreuzweihe in Ober- und das Maibaumfest in Untermaxfeld.

Dirigentin Grit Braun lobte den Probenbesuch und freute sich über die gute Entwicklung. Es mache ihr Spaß, mit den Musikanten zu arbeiten. Heuer sind geplant Auftritte beim Rosenmontagsumzug in Egweil, eine Fahrt nach Bozen zum Maibaumfest, der Besuch des Starkbierfestes in Untermaxfeld sowie ein Besuch in der Partnergemeinde Großkarolinenfeld. (nr)

