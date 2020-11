vor 47 Min.

Musikschule Neuburg: „Wir haben wieder Normalzustand“

Plus Im Februar kracht ein betrunkener Autofahrer in die Neuburger Musikschule. Neun Monate lang sind Inhaber und Handwerker damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen – bis jetzt. Das hat sich getan.

Von Andreas Schopf

Oliver Wasilesku holt sein Handy heraus und zeigt ein Video. Damals, Mitte Februar, hat er einmal durch die Räumlichkeiten seiner Musikschule geschwenkt. Man sieht zerstörte Instrumente, Scherben, Schmutz. Wasilesku dreht sich mit seinem Handy genau so, wie er es getan hat, als er das Video aufgenommen hat, und zeigt auf die Stellen, wie sie heute aussehen. „Wir haben wieder Normalzustand“, sagt der Inhaber. Vor Kurzem sind die letzten verbliebenen Bauarbeiten fertig geworden.

Neun Monate hat Wasilesku darauf warten müssen. Es war ein Sonntag im Februar, frühmorgens gegen 5.30 Uhr, als ein 44-jähriger Neuburger mit seinem Auto in das Gebäude am Oswaldplatz krachte. Der Mann hatte 1,2 Promille im Blut und war am Steuer eingeschlafen. Sein Wagen kam von der Straße ab, durchbrach die gläserne Eingangstüre und kam erst durch die Bühne im Ausstellungsraum zum Stehen. Der Autofahrer blieb unverletzt, doch der Schaden in der Musikschule war enorm. Türen, Eingangsbereich, Schaufenster, Instrumente, eine Wand, ein Teil der Bühne – alles kaputt. Auch der Teppichboden war hinüber. Das Auto hatte darauf Kühlflüssigkeit verloren.

Auto raste in die Neuburger Musikschule

„Es war Wahnsinn“, sagt Wasilesku, wenn er an den Unfall und die Zeit danach zurückdenkt. Zwei Wochen lang durfte er den „Tatort“ in der Musikschule nicht anrühren oder verändern, weil erst ein Gutachter der Versicherung kommen musste. Dann ging es ans Aufräumen. Eine Entsorgungsfirma rückte an, anschließend machten sich Handwerker an die Arbeit. Parallel dazu lief der Betrieb in der Musikschule weiter, wenn auch unter anderen Vorzeichen. „Es herrschte totaler Ausnahmezustand“, erinnert sich Wasilesku. Anstatt einer richtigen Türe kam etwa eine provisorische Bautüre zum Einsatz. „Das war alles andere als repräsentativ. Aber es musste ja irgendwie weitergehen.“ Dann kam auch noch die Corona-Krise. Die Musikschule musste sich auf Online-Unterricht umstellen – und parallel die Bauarbeiten vor Ort vorantreiben. Wasilesku spricht von einem „heftigen Frühjahr“. Im Sommer immerhin lief das Geschäft besser, erzählt der 38-Jährige. In Zeiten, in denen man viel Zeit zuhause verbringt, ist Musik machen eine gute Option. „Zu uns kamen überdurchschnittlich viele Erwachsene“, sagt der Inhaber.

Ein neuer Teppichboden, eine teilweise neue Bühne, und dazu vieles weitere: In der Musikschule Neuburg erinnert nichts mehr an den Unfall im Frühjahr.

Abgesehen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie soll in der Neuburger Musikschule wieder so etwas wie Normalität einkehren. Zuletzt wurden eine neue Schaufensterscheibe und zwei neue Eingangstüren eingesetzt. Damit ist jetzt vom Vorfall im Februar endgültig nichts mehr zu sehen. „Wir freuen uns sehr“, betont Wasilesku. Die über Monate sichtbaren Spuren des Unfalls haben an den Beteiligten „genagt“.

Der Unfall hat an der Neuburger Musikschule sichtbare Spuren hinterlassen

Jetzt kann Wasilesku dem Vorfall im Februar sogar etwas Positives abgewinnen. Und das, obwohl die Versicherung nicht komplett für den Schaden von 50.000 bis 60.000 Euro aufkam, sondern nur anteilig. Es wurde der Zeitwert der Einrichtung berücksichtigt, erklärt Wasilesku.

Im Februar krachte ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen in die Musikschule und richtete großen Schaden an.

Dafür sind nun weite Teile des Erdgeschosses renoviert. „Das hätten wir ansonsten nicht gemacht.“ Vielleicht auch deshalb hat der 38-Jährige den Vorfall im Februar offenbar verarbeitet. „Ich verspüre weder Ärger noch Wut, und unterstelle dem Verursacher keine Absicht“, sagt Wasilesku. „Man muss die Sachen so nehmen, wie sie kommen.“ Eigentlich würde er die Fertigstellung der Baumaßnahmen gerne feiern – mit einer großen Wiedereröffnungsparty, natürlich mit Livemusik. Angesichts der derzeitigen Corona-Lage wird daraus nichts. „Was will man machen?“, sagt Wasilesku. „Sobald wir wieder dürfen, werden wir die Feier nachholen.“

