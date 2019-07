vor 22 Min.

NATO-Tiger-Meet: Hunderte Fans fotografieren Flugzeuge

Das erste Mini NATO-Tiger-Meet am Flugplatz Zell zieht Fotografen aus Deutschland und Europa an. Was geboten ist.

Die Szenarien in den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass Deutschland nicht alleine im Einsatz sei. Deshalb sei es im Interesse einer erfolgreichen und reibungslosen Zusammenarbeit unerlässlich, Verfahren und Abläufe gemeinsam zu trainieren. Für Oberst Thomas Früh, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg, Legitimation dafür, dass sich die deutsche Luftwaffe – bis auf wenige Jahre, in denen andere Einsätze Priorität hatten – seit 1963 an dieser Hochwertübung beteiligt. Stärke, Schnelligkeit und Jagdgeschick – das sind die Eigenschaften, die einen Kampfflieger und einen Tiger einen, teilt die Luftwaffe in einer Pressemitteilung mit. Mit der Wahl eines Tigers als Wappentier sei also eine klare Vorgabe verbunden. Die Vereinigung aller NATO-Verbände mit einem entsprechenden Wappen legte 1960 in Frankreich den Grundstein für die Tiger Association. „Die teilnehmenden Nationen fliegen während des Treffens gemeinsam Missionen, die das gesamte militärische Einsatzspektrum abdecken“, erklärt Früh den Nutzen der Tiger Meets.

Die Bedeutung des NATO Tiger Meets kennt man auch in Spotterkreisen. Der Einladung der Bavarian Tigers sind annähernd 200 Spotter gefolgt. Sie reisten aus ganz Deutschland an, aber auch aus dem europäischen Ausland wie Italien und den Niederlanden. Die Fotografen wurden am Freitag an exponierter Stelle an der Start- und Landebahn positioniert. Wichtig für die flugzeugbegeisterten Spotter ist es, viele und schöne Fotos von den verschiedenen Jets zu schießen. Der Platz unterhalb des Towers eignet sich besonders dafür. Alle startenden und landenden Jets werden so auf Festplatte verewigt. Jede Nation führt daher ein anderes Anflugverfahren vor. Einige Spotter erklärten, dass sie anschließend auch das Neuburger Schlossfest besuchen werden. Bereitwillig sind die Spotter mit einem kleinen Betrag für die entstandenen Kosten aufgekommen. Die Mehreinnahmen werden einer sozialen Einrichtung in Neuburg gespendet. (nr)

