22-Jähriger begeht einen Marathon an Straftaten

Was hat den jungen Mann da bloß geritten? Zwei Tage hielt er die Neuburger Polizei in Atem.

Nachdem, wie berichtet, ein 22-jähriger Neuburger am Vortag unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Wagen einen Verkehrsunfall verursacht hatte und anschließend geflüchtet war, beging er erneut mehrere Straftaten – wieder unter Drogeneinfluss.

Es fing damit an, dass er gegen Mittag einen Polizeibeamten am Telefon beleidigte, anschließend fuhr er mit seinem Mofa in die Neuburger Bahnhofstraße und beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug. An einem Audi trat er einen Außenspiegel ab, riss das hintere Kennzeichen weg und brach den Heckscheibenwischer ab. Anschließend stellte er bei Maxweiler sein Mofa auf die Bahngleise, sodass sicherheitshalber über das Notfallmanagement der Deutschen Bahn für diesen Streckenabschnitt Sichtfahrt angeordnet wurde.

Junger Mann wird von der Polizei in Neuburg aufgegriffen

Schließlich konnte der junge Mann an seiner Wohnanschrift in Neuburg von Polizeibeamten angetroffen werden. Zu seinem eigenen Schutz wurde er ins Klinikum Ingolstadt eingewiesen. Bei der Gewahrsamnahme stellten die Beamten bei dem jungen Mann erneut Rauschgift sicher.

An dem Audi entstand nach erster Schätzung der Polizei ein Sachschaden zwischen 1500 und 2000 Euro.

Lesen Sie dazu auch:

Junge Helfer in der Not

Auto übersehen: Drei Verletzte bei Unfall auf der B16 in Neuburg

Liebeslügen im Internet