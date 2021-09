Neuburg

20:00 Uhr

Alle Parkplätze weg: Halteverbot im Sehensander Weg in Neuburg belastet Unternehmer

Plus Seit die Paul-Winter-Realschule an ihren neuen Standort gezogen ist, darf im Sehensander Weg in Neuburg nicht mehr geparkt werden. Das will eine Unternehmerin so nicht akzeptieren.

Von Anna Hecker

Die Parkplatzsituation ist in Neuburg an vielen Stellen bereits angespannt. Wenn dann ein ganzer Straßenzug in Halteverbot umgewandelt wird, so wie es kürzlich im Sehensander Weg passiert ist, trifft das nicht nur die Anwohner hart. Besonders bitter ist die Änderung am Neuburger Ortsrand für Oriana Fernandes-Adkonis. Denn sie betreibt dort seit fünf Jahren ein Kosmetikstudio und die ab jetzt fehlenden Kundenparkplätze stellen sie vor eine große Herausforderung.

