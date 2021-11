"Alles abgesagt": Wie fehlende Weihnachtsfeiern Neuburger Gastronomen belasten

Plus Wie schon vergangenen Winter fallen Weihnachtsfeiern im Raum Neuburg Corona zum Opfer. Firmen verlieren einen sozialen Höhepunkt, Gastronomen spüren ernsthafte Folgen.

Lange Zeit sah es gut aus. Es sollte, nach den Einschränkungen des vergangenen Winters, wieder eine einigermaßen normale Adventszeit werden. Doch auch in diesem Jahr wird daraus nichts. Wieder durchkreuzt die Corona-Pandemie alle Pläne. Das gilt nicht nur für Weihnachtsmärkte, sondern etwa auch für Weihnachtsfeiern in Unternehmen, die im Raum Neuburg reihenweise abgesagt werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlieren damit einen netten Abend im Kollegenkreis. Für Gastronomen haben die Absagen der Großveranstaltungen gravierende Folgen.