Auch im Raum Neuburg: Jetzt schon an Weihnachtsgeschenke denken

Plus Die Einzelhändler im Raum Neuburg bekommen in bestimmten Bereichen die weltweiten Lieferengpässe zu spüren – und nun naht das Weihnachtsgeschäft. Worauf sich Kundinnen und Kunden einstellen müssen.

Lieferengpässe beschäftigen Industrie und Baugewerbe schon länger. In der Region leidet vor allem der Autobauer Audi unter dem weltweiten Chipmangel. Die Folgen sind massive Produktionsausfälle und lange Wartezeiten für Kundinnen und Kunden. Doch nicht nur, wer einen Neuwagen kauft oder ein Haus baut, bekommt die Folgen der momentanen Krise zu spüren. Längst merken auch Einzelhändler im Raum Neuburg die Lieferengpässe – und nun steht das Weihnachtsgeschäft vor der Türe. Worauf müssen sich Kundinnen und Kunden also einstellen?