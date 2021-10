Neuburg

Azubi-Messe in Neuburg fast wieder wie vor Corona

Plus Die Neuburger Azubi-Messe kann fast wie vor der Coronapandemie stattfinden. Jede Menge junge Leute nutzen die Messe als Sprungbrett für die berufliche Laufbahn.

Von Manfred Dittenhofer

Vor der Halle ein Bild wie beim Check-in auf einem Flughafen. In der Halle ein fast normales Messebild. Nur die Masken erinnerten in der kleinen und großen Parkhalle daran, dass Großveranstaltungen immer noch unter besonderen Bedingungen durchgeführt werden müssen. Aber bei den Gesprächen schienen die Masken nicht zu stören. Veranstalter, Besucher und Standbetreiber äußerten sich bereits am Samstagvormittag sehr positiv über den Ablauf der 15. Ausbildungsmesse in Neuburg.

