Bunte Katzen, fliegende Esel: Künstlerin Rosina Wachtmeister kommt in die Neuburger Galerie Nassler

Plus Die 80-jährige Künstlerin Rosina Wachtmeister kommt in die Neuburger Galerie Nassler. Warum ihr Besuch aus Italien nur einer guten Freundschaft zu verdanken ist.

Wer kennt sie nicht, die kleinen Katzenfiguren, mit großen Augen, immer lächelnd. Die Gesichtshälften bunt bemalt, wahrlich eine Gute-Laune-Kunst. Und ebenso berühmt wie die Stubentiger aus Porzellan ist sicherlich auch ihre Schöpferin. Der Name Rosina Wachtmeister steht für sich. Dass die 82-jährige Künstlerin von ihrer Heimat Italien nun nach Neuburg kommt, ist der guten Freundschaft zu Barbara Nassler zu verdanken, in deren Galerie Wachtmeister ihre Werke signieren wird.