Neuburg

18:28 Uhr

Die neue Paul-Winter-Schule in Neuburg: Schmuckstück und Standortfaktor zugleich

Plus Mit der festlichen Einweihung der neuen Paul-Winter-Realschule in Neuburg endet ein Projekt, das im Jahr 2012 seinen Anfang genommen hat. Nun kann die Schule ihr pädagogisches Konzept umsetzen. Lobende Worte und beeindruckende musikalische Beiträge beim Festakt.

Von Manfred Rinke

Der Unterricht läuft schon seit Dienstag. 640 Buben und Mädchen in 25 Klassen sowie 62 Lehrkräfte an der Paul-Winter-Realschule haben ihre neue schulische Heimat also bereits bestaunen und ein bisschen kennenlernen dürfen. Dem Schulstart folgte nun am Freitag die offizielle und gelungene Einweihungsfeier des knapp 50 Millionen Euro teuren Vorzeigeprojekts.

