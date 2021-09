„Digital verein(t)" auch in Neuburg

Neuburg zählt zu den 21 Standorten in Bayern, wo das Projekt "Digital verein(t)" gestartet wird. Profitieren davon soll die Arbeit in den Vereinen. Erste Workshops sind schon terminiert.

Digitalministerin Judith Gerlach hat die bayernweite Initiative „Digital verein(t)“ gestartet. Dabei werden an 21 Standorten im Freistaat Vereine bei der Digitalisierung unterstützt. Auch in Neuburg sind dazu die ersten kostenlosen Workshops terminiert.

Mit dem Projekt sollen digitale Werkzeuge vermittelt werden, um die Vereinsarbeit auch in der digitalen Welt lebendig zu gestalten. Die Themen reichen vom Schutz der Vereinsdaten, der sicheren Gestaltung der Vereinshomepage, dem Austausch über Messenger und soziale Medien bis zur Organisation von Videokonferenzen, Wikis und Webinaren. Mit der Initiative werden Vereine und Ehrenamtliche vor Ort besucht und durch konkrete Angebote und mobile Teams unterstützt, die richtige digitale Lösung für sich zu finden.

Kreisrätin Andrea Appel-Fischer aus Weichering ist eine Fürsprecherin von "Digital verein(t)"

Fürsprecherin vor Ort ist Kreisrätin Andrea Appel-Fischer aus Weichering: „Als Referentin für Sport-und Ehrenamt freut es mich sehr, dass, dank der hervorragenden Arbeit von Regina Dorwarth, das Koordinierungszentrum als Kompetenzstandort für das Projekt ’Digital Verein(t)’ ausgewählt wurde.“

Anmeldungen für folgende Seminare sind ab sofort möglich: „Homepage sicher gestalten“ am Dienstag, 12. Oktober, 18.30 Uhr (Online-Seminar); „Verwaltung im Verein – Mitgliederdaten verwalten“ am Montag, 22. November, 18.30 Uhr (Online-Seminar); „Finanzen im Netz“ am Dienstag, 18. Januar, bereits um 17.30 Uhr (gegebenenfalls in Präsenz).

Um verbindliche Anmeldung an kobe@neuburg-schrobenhausen.de wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. (nr)