Donauschwimmen in Neuburg ist abgesagt

Zum zweiten in Folge fallen das Donauschwimmen und der Wasserwachtsball Corona zum Opfer.

Es ist eigentlich keine große Überraschung. Die Führungsmannschaft der Neuburger Wasserwacht hat am Donnerstagabend das Donauschwimmen, das Ende Januar 2022 wieder hätte stattfinden sollen, abgesagt. Das hat OB Bernhard Gmehling auf der Mitgliederversammlung des Stadtmarketings bekannt gegeben, nachdem ihn kurz zuvor Wasserwachts-Vorsitzender Matthias Brendel über die Entscheidung informiert hatte.

Schon Anfang Oktober war die Anmeldefrist verschoben worden. "Die Corona-Lage beschert uns aktuell so viele Unwägbarkeiten, dass es uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, sicher zu sagen, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen das Donauschwimmen im kommenden Jahr stattfinden kann", hatte Brendel die Fan-Gemeinde wissen lassen. Ende November hätte dann eine Entscheidung fallen sollen. Doch aufgrund der stetig steigenden Infektionszahlen und der Aussicht, dass sich die Lage so bald nicht bessert, war es absehbar, dass Europas größtes Winterschwimmen zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden kann. (clst)