Enormer Beratungsbedarf: Pflegestützpunkt weitet Angebot im Raum Neuburg aus

Mehr Kräfte, längere Öffnungszeiten: Der Pflegestützpunkt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen weitet sein Beratungsangebot aus. Der Grund: die hohe Nachfrage.

Der Pflegestützpunkt des Landkreises weitet sein Beratungsangebot in Neuburg und in Schrobenhausen aus. Ab Montag, 17. Mai, bieten die Mitarbeiter zusätzliche Sprechzeiten an. Zudem können natürlich auch Termine außerhalb dieser Zeiten vereinbart werden.

Pflegestützpunkt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Zusätzliches Angebot

„Der Beratungsbedarf ist enorm“, begründet Christian Kutz das zusätzliche Angebot. Der Leiter des Pflegestützpunktes am Landratsamt weiß aus seiner täglichen Praxis, dass die Bürger fachliche Unterstützung verstärkt annehmen. „Die Pflegeversicherung beispielsweise ist ein komplexes Thema. Hier helfen wir mit unserer Erfahrung sehr gerne weiter“, so Kutz und seine Mitarbeiterin Daniela Schläfer nennt weitere Beispiele aus dem Beratungsalltag: „Häufig fragen die Bürger nach, welche Leistungen ihnen bei Pflegebedürftigkeit zustehen oder wie man sich auf die Begutachtung für Einstufung in den Pflegegrad vorbereitet.“

Angesichts der älter werdenden Gesellschaft werden die Angebote des Pflegestützpunktes immer häufiger nachgefragt. Deshalb ist das Team im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen um drei Teilzeitkräfte erweitert worden. Neben Christian Kutz und Daniela Schläfer sind die neuen Kolleginnen Carolin Schneider, Ingrid Mair und Anna Gableder für die Fragen der Bürger da.

Ab Montag, 17. Mai, bietet der Pflegestützpunkt folgende Öffnungszeiten an: Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr in der Außenstelle des Landratsamtes in Schrobenhausen, Regensburger Straße 5. Der Pflegestützpunkt in Neuburg, Bahnhofstraße 107, öffnet am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Terminvereinbarungen sind telefonisch für beide Beratungsstellen unter 08431/57-547 oder per Mail an pflegestützpunkt@neuburg-schrobenhausen.de möglich. (nr)

