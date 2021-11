Ex-Mitarbeiter zur KJF in Neuburg: „Was wir aufgebaut haben, ist alles zerbrochen"

Plus Viereinhalb Jahre führte die KJF aus Augsburg das Neuburger Krankenhaus. Dass sich dies nun ändern wird, kommt laut zwei Ex-Mitarbeitern nicht überraschend. Sie üben scharfe Kritik.

Nach nur vier Jahren steht beim Neuburger Krankenhaus erneut ein Trägerwechsel bevor. Seit 2017 wurde die medizinische Einrichtung von dem Sozialunternehmen KJF aus Augsburg betrieben. Dieses gibt die Trägerschaft nun ab. Eine Überraschung? Ganz sicher nicht, meinen ein ehemaliger Mitarbeiter und eine frühere Mitarbeiterin, die im Neuburger Klinikum jahrelang tätig waren.