Blitz schlägt in Feldkirchen ein: „Plötzlich war alles dunkel“

Am Sonntagabend zogen schwere Unwetter über die Region. In Neuburg wurde die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen gerufen, unter anderem, weil in ein Haus in Feldkirchen der Blitz eingeschlagen hatte.

Plus Während des Unwetters am Sonntagabend schlug der Blitz in ein Einfamilienhaus in Feldkirchen ein. Wie die Bewohner den Vorfall erlebten und mit welchen Folgen sie zu kämpfen haben.

Von Andreas Schopf

Am Anfang war es nur ein Leuchten am Horizont. „Das war imposant anzusehen“, sagt Stephan Günther. Am Sonntagabend saßen er und seine Frau Claudia auf dem Balkon ihres Einfamilienhauses in Feldkirchen und verfolgten das Wetterspektakel in der Ferne. Doch das Gewitter kam näher. Als es im Neuburger Stadtteil stark zu regnen begann, verließen die Günthers ihren Balkon. Stephan Günther kontrollierte im Keller, ob Wasser eindringt. Das war nicht der Fall. Er machte sich wieder auf den Weg nach oben. Ein Feuerwehrmann wird später berichten, dass es genau 22.18 Uhr war. Dann passierte es.

