vor 32 Min.

Gitarrenfestival: Ein musikalischer Schmelztiegel im Museumsgarten

Ein Sommerwochenende mit „vielsaitiger“ Musik – das Gitarrenfestival „Barock bis Rock“, das Norbert „Noppo“ Heine nun zum neunten Mal in Neuburg organisiert. Auch diesmal mit Erfolg.

Plus Paris, Wien, Kopenhagen – bei Barock bis Rock im Museumsgarten treffen sich wieder Künstler unterschiedlicher Kultur- und Musikrichtungen, um ihrem Lieblingsinstrument, der Gitarre, zu huldigen.

Von Julia Abspacher und Elisa-Madeleine Glöckner

Bei Noppo Heines Gitarrenfestival kondensieren bekanntlich die Stile. So auch diesmal. „Barock bis Rock“ – mittlerweile in der neunten Auflage – war wieder ein atmosphärisches Hoch im Kulturkalender Neuburgs. Trotz und vielleicht auch gerade wegen Corona. Denn der Verzicht der vergangenen Monate hat das Publikum nur entzückter, ausgelassener und dankbarer gemacht für einen solchen sommerlichen Vibe, der an zwei Abenden durch die Altstadt vibrierte.

