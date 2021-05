Hilfe für psychisch Erkrankte: Ein Besuch bei Regenbogen Wohnen

Seit fast sechs Jahren leben in einer ehemaligen Villa in der Neuburger Bahnhofstraße traumatisierte Kinder und Jugendliche. Was die Einrichtung ausmacht und warum sie ein „Great Place to Work“ ist.

Wenn Tanja Wimmer von ihrer Arbeit erzählt, darf ein Wort dabei nicht fehlen. Sie sagt zum Beispiel: „Beziehung ist das Einzige, das uns weiterbringt“, und kurz darauf: „Nur mit stabilen Beziehungen können wir gut arbeiten.“ Die 41-jährige Sozialpädagogin leitet seit 2015 das stationäre Heim für derzeit 29 traumatisierte und schwer belastete Kinder und Jugendliche in der Neuburger Bahnhofstraße mit einer Außenwohngruppe. Insgesamt sind es vier Gruppen mit jeweils sechs Vollzeitstellen für Pädagogen. Die Kinder und Jugendlichen sind zwischen sechs und 21 Jahre alt, haben einen „erheblichen Therapiebedarf“ und häufig Diagnosen wie Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen. Manche denken regelmäßig daran, sich das Leben zu nehmen, die einen reagieren aggressiv, die anderen ziehen sich zurück, viele kommen aus schwierigen Familienverhältnissen mit psychisch erkrankten oder hochbelasteten Eltern.

Hier in der Neuburger Bahnhofstraße ist die Stationäre Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht. Foto: Maria Thomaser

Ziel der Einrichtung ist es, dass die Kinder wieder mit ihren Familien zusammenleben können. „Leider ist das nicht immer möglich“, sagt Wimmer. Und weil die Kinder in der Bahnhofstraße sehr viel Zeit verbringen – von wenigen Wochen bis zu sechs Jahren – dürfte es wohl kaum verwundern, dass gesunde Bindungen untereinander und zu den Betreuern einen solchen Stellenwert haben. „Die gibt man auch nicht einfach an der Haustüre ab“, sagt Wimmer. Zumal viele „ihrer“ Kids unter Bindungsstörungen leiden. Kern ihrer Arbeit sei das gelebte Miteinander. „Jeder trägt etwas zum Erfolg bei.“ Umso mehr freut sie sich über die regelmäßigen Anrufe von Jugendlichen, die sich auch Jahre nachdem sie die Einrichtung verlassen haben, bedanken und von ihrem weiteren Weg erzählen. In der Bahnhofstraße soll den Kindern und Jugendlichen ein möglichst normales Leben in familiären Strukturen ermöglicht werden. Neben dem Unterricht – sie verteilen sich auf alle Schulen in Neuburg – sind sie regelmäßig auf gemeinsamen Gruppenausflügen.

Bereits 2019 wurde Regenbogen Wohnen bei Great Place to Work ausgezeichnet

Um die Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter zu prüfen, hat Regenbogen Wohnen 2021 zum zweiten Mal am deutschlandweiten Wettbewerb „Great Place to Work“ teilgenommen. Bei der Prämierung am Mittwochabend wurde die gemeinnützige GmbH mit Sitz in München bei 110 Bewerbern mit dem fünften Platz in der Kategorie „Soziales“ ausgezeichnet. Bereits 2019 belegte Regenbogen Wohnen den ersten Platz in der Kategorie „Bester Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2019“.

Unternehmen, die an dem Wettbewerb teilnehmen, müssen dafür eine stattliche Summe von je nach Mitarbeiterzahl bis zu 15.000 Euro bezahlen. Im Gegenzug erhalten ihre Angestellten vorbereitete Bögen mit Fragen zur „erlebten Arbeitsplatzkultur“, wie es auf der Webseite heißt. Zu einem Drittel fließt außerdem eine strukturierte Managementbefragung in das Ergebnis mit ein, bei der die Personalverantwortlichen ihre Maßnahmen und Konzepte beschreiben.

Margot Kainz Foto: Maria Thomaser

Doch warum befragt man – was deutlich kostengünstiger wäre – als Unternehmen nicht selbst die eigenen Mitarbeiter? Geschäftsführerin Margot Kainz nennt hier mehrere Gründe. Wichtig sei ihr das sogenannte „Benchmarking“, sie hat also durch den Wettbewerb einen aussagekräftigen Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Zudem ermögliche ihr der objektive Wettbewerb, das Unternehmen für Bewerber attraktiver zu machen – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels – und den Mitarbeitern Vertrauen und Wertschätzung entgegenzubringen. „Vertrauen muss man schenken, dann kriegt man auch etwas zurück“, sagt Kainz. „Oft stellt man sich die Frage, ob Werte im Internet nur schön beschrieben, oder auch tatsächlich gelebt werden.“

Regenbogen Wohnen steht für einen Wandel in der psychiatrischen Arbeit

Regenbogen Wohnen wurde 1989 gegründet und hat summa summarum 250 Mitarbeiter – größtenteils Sozialpädagogen und Pflegepersonal. Neben dem Angebot für Kinder und Jugendliche in Neuburg gibt es in ganz Oberbayern noch vier vollstationäre Einrichtungen für Erwachsene, eine davon in Ernsgaden. Außerdem werden bis zu 400 Klienten in eigenen oder angemieteten Wohnungen betreut. Kainz ist seit acht Jahren die Geschäftsführerin. Regenbogen Wohnen steht laut ihr auch für einen Wandel in der psychiatrischen Arbeit. „Damals gab es in der psychiatrischen Klinik Haar noch Schlafsäle für bis zu 50 Leute.“ Dann wurden in den 1980er Jahren die ersten ambulanten Wohngemeinschaften gegründet. „Es ging weg von einer Aufbewahrung, hin zu einer Förderung“, stimmt ihr Tanja Wimmer zu.

Ein Ausdruck für das gelebte Miteinander: Jeder hinterlässt seinen Handabdruck. Foto: Michael Kienastl

Regenbogen Wohnen betreibt in Neuburg außerdem noch zwei betreute Wohngemeinschaften für Erwachsene in der Eybstraße und der Theresienstraße, die von Ulrike Suffel-Rinkl geleitet werden. Vor 22 Jahren hat sie bei Regenbogen begonnen und leitet seit 2008 die vollstationäre Erwachseneneinrichtung in Ernsgaden. Seit 2014 ist sie Regionalleiterin im Erwachsenenbereich für Neuburg, Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Ernsgaden. In der Eybstraße wohnen verteilt auf drei Wohnungen elf und in der Theresienstraße verteilt auf zwei Wohnung acht Erwachsene, zwischen Mitte 30 bis Mitte 70, die stundenweise betreut werden. Klassische Diagnosen sind hier Schizophrenie oder Depression. Die einen sind Rentner oder beziehen Sozialhilfe, die anderen sind regulär erwerbstätig. Ihren Haushalt führen alle weitestgehend selbst. Häufig geht es um Unterstützung bei – angstbesetzten – behördlichen Angelegenheiten und darum, soziales Miteinander zu trainieren. „Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und sind keine Therapeuten“, sagt Suffel-Rinkl. Es gehe auch darum, sich selbst besser kennenzulernen und die eigene Krankheit zu managen.

Für Erwachsene unterhält Regenbogen Wohnen in Neuburg ambulante Wohngemeinschaften

Erfolgserlebnisse, die sie für ihre nicht immer einfache Arbeit motivieren, hat Wimmer einige. Sie erinnert sich zum Beispiel an ein damals 14-jähriges Mädchen, das 2015 mit einer Angst- und Zwangsstörung zu ihr kam. Vorher war sie schon in unterschiedlichen Kliniken und das Jugendamt hat bei mehreren Einrichtungen angefragt. Wimmer hat damals zugesagt. „Die hat uns dann richtig Nerven gekostet“, sagt sie heute schmunzelnd. Vier Jahre später ist das Mädchen ausgezogen und hat mittlerweile die Fachhochschulreife absolviert. Ohne davor stabile und sichere Beziehungen aufzubauen und zu trainieren, hätte das vermutlich nicht so funktioniert.

