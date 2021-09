Impfen bei "Neuburg leuchtet": So läuft die Sonderimpfaktion in der Schrannenhalle

So kann man sich bei „Neuburg leuchtet“ am Freitag und Samstag impfen lassen – und diese Regeln gelten für Besucherinnen und Besucher.

Die Stadt Neuburg und der Stadtmarketingverein laden am Freitag und Samstag zu „Neuburg leuchtet“, einem Veranstaltungshöhepunkt samt Bürgerbeteiligung. Als Ergänzung zum zweitägigen Innenstadtevent findet in enger Kooperation mit dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen sowie dem Bayerischen Roten Kreuz an beiden Tagen eine Sonderimpfaktion in der Markthalle am Schrannenplatz statt, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Neuburg leuchtet: So kann man sich in der Schrannenhalle impfen lassen

Zwischen 17 Uhr und 21 Uhr haben bis dato noch nicht Geimpfte die Möglichkeit, sich unkompliziert impfen zu lassen. Eine vorherige Terminanmeldung ist nicht notwendig, eine Vorabregistrierung unter www.impfzentren.bayern wird zur Verkürzung einer möglichen Wartezeit empfohlen. Mitgebracht werden muss lediglich ein gültiger Personalausweis oder Reisepass, und, sofern vorhanden, der gelbe Impfpass. Gemäß aktueller Rechtslage gilt zu „Neuburg leuchtet“ im Freien keine Maskenpflicht. In den beteiligten Geschäften herrscht, wie zu allen anderen Zeiten auch, die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Dies gilt auch für die Nutzung der Bimmelbahn, die als Gratis-Shuttle zwischen Parkhaus und Schrannenplatz verkehrt. (nr)