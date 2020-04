Neuburg: Keine Kommunion in der Corona-Krise

Plus In Neuburg sind alle Taufen, Kommunionen, Firmungen und Konfirmationen abgesagt. Wie die Kinder und Jugendlichen damit jetzt umgehen.

Die Einladungen sind verschickt, die Reservierungen in den Gaststätten gemacht und die Festtagskleidung liegt bereit. Am Sonntag, der im Kirchenkalender als Weißer Sonntag markiert ist, hätten in Neuburg-Schrobenhausen wieder zahlreiche Erstkommunionen stattgefunden. Im Gänsemarsch wären die Mädchen und Buben in die Kirchen gezogen und hätten dort zum ersten Mal die Eucharistie empfangen. Doch in der Corona-Krise sind solche Feierlichkeiten nicht möglich. In Neuburg sind deshalb bereits alle Taufen, Kommunionen, Firmungen und Konfirmationen abgesagt. Die Kinder und Jugendlichen sind zwar traurig, aber verstehen auch, dass die Feste verschoben wurden.

„Ich habe mich schon sehr darauf gefreut“, sagt Bastian Heßlinger mit trauriger Stimme. Der achtjährige Bub ist eines der insgesamt sieben Kommunionkinder aus Ried. In dem Neuburger Ortsteil hätte am Sonntag die Erstkommunion stattgefunden. Am Anfang war es eine Zitterpartie, erinnert sich Mutter Anja Heßlinger. „Mein Sohn hat gehofft, dass es stattfinden wird.“ Aber dann kam die Nachricht aus Augsburg: In der gesamten Diözese werden bis mindestens 31. Mai alle Kommunionen und Firmungen abgesagt. Wie es danach weitergeht, ist noch offen.

Neuburg: Die Erstkommunionen sind verschoben

Und auch Teresa Braun wird am Sonntag ihr weißes Kommunionkleid mit roter Schleife nicht austragen. „Es ist schon sehr schade.“ Sie habe sich nicht nur auf die Kommunion gefreut, sondern auch darauf, endlich Ministrantin zu werden, sagt Teresa. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Mutter Alexandra Braun zuversichtlich. Das Kommunionkleid von Teresa ist aus ganz besonderem Stoff genäht. Es wurde aus ihrem alten Hochzeitskleid geschneidert, sagt sie. Bereits ihre ältere Tochter habe das Kleid an ihrer Kommunion vor zwei Jahren getragen. Und auch die beiden jüngeren Töchter sollen es einmal anziehen.

Alexandra Braun und Anja Heßlinger sind in der Pfarrei St. Georg die Tischmütter und bereiten die Kinder auf das wichtige Sakrament vor. Drei Treffen konnten bereits stattfinden. Das vierte und damit letzte Gruppentreffen in der Karwoche musste aber coronabedingt abgesagt werden. Dass bis jetzt noch kein Ersatztermin für die Kommunion genannt wurde, sei die richtige Entscheidung, meint Heßlinger. So werde den Kindern womöglich eine zweite Enttäuschung erspart.

Stadtpfarrer Kohler: "Es tut mir sehr leid um die Kinder"

Neuburgs Stadtpfarrer Herbert Kohler sagt: „Es tut mir sehr leid um die Kinder.“ Bereits seit Monaten würden sie dem großen Tag entgegenfiebern. In der Pfarreiengemeinschaft feiern in diesem Jahr 70 Kinder ihre Heilige Kommunion. Der Festgottesdienst in Ried wäre der erste der insgesamt fünf Kommuniongottesdienste gewesen.

Pastoralreferentin Anne Strahl koordiniert die Kommunionfeiern in der Pfarreiengemeinschaft Neuburg. Kurz vor Ostern lief deshalb ihre Telefonleitung heiß. Viele Eltern erkundigten sich, ob und wie die Kommunion ablaufen werde. Als sicher war, dass die Feiern vorerst verschoben werden, schrieb Strahl allen Kindern einen Brief. Das persönliche Schreiben sei eine kleine Freude in der großen Traurigkeit gewesen, betont Stadtpfarrer Kohler.

In Neuburg findet die Firmung nicht statt

Auch die Firmung ist betroffen. 76 Jugendliche sollten am 24. Mai in der Neuburger Hofkirche den Segen erhalten. Daraus werde aber vorerst nichts, sagt Pastoralassistentin Michaela Hertl. Sie ist für die Betreuung der Firmlinge zuständig. Wann die Feier nachgeholt werde, sei noch unklar. Und auch zehn Taufen wurden in der Pfarreiengemeinschaft inzwischen verlegt. Trotz all der Entbehrungen kann Pfarrer Kohler der Krise auch Positives abgewinnen: „Sie weckt die Kreativität im Glauben.“ Alles sei extrem anders. Die Kinder und Jugendlichen werden ihre Feiern als „ganz einmalig, aber dafür unvergessen“ in Erinnerung behalten.

In der Neuburger Apostelkirche hätten am Palmsonntag elf Jugendliche ihre Konfirmation gefeiert. Auch dieses Fest musste abgesagt werden. Eine Konfirmandin wäre Franziska Müller aus Neuburg gewesen. Die 15-jährige Realschülerin hatte schon alles für den großen Tag vorbereitet. „Ich habe mich schon richtig gefreut.“ Aber die Schülerin zeigt sich einsichtig: „Man kann dagegen nichts machen.“ Gemeinsam mit ihrer Familie wollte sie den Feiertag begehen. Und auch das Outfit hängt bereits im Kleiderschrank: ein Blazer und eine Anzughose. Bis die Kleidung ausgetragen wird, dauert es aber noch ein bisschen. Pfarrer Jens Hauschild sagt: „Wir haben die Konfirmation nun in den September verlegt.“ Am 20. September werden die Jugendlichen dann ihre Feier nachholen.

Neuburger Apostelkirche muss Taufen verlegen

Aber auch Taufen mussten aufgrund der Corona-Krise in der Apostelkirche bereits abgesagt werden. Einen Tag vor der Bekanntgabe der Ausgangsbeschränkungen habe er noch eine Taufe abgehalten, erinnert sich Pfarrer Hauschild. In der Zwischenzeit hätten noch drei weitere Täuflinge das Sakrament erhalten sollen.

In der Christuskirche in Neuburg hätte in normalen Zeiten zwei Wochen nach Ostern die Konfirmation stattgefunden. Der zweite Sonntag nach Ostern sei traditionsgemäß der Tag, an dem die jungen Erwachsenen in der Gemeinde gesegnet würden, erklärt Pfarrer Steffen Schiller. Die Konfirmation ist aber schon längst abgesagt. Und auch zwei geplante Taufen mussten bereits abgesagt werden. 20 Jugendliche hätten in der Christuskirche konfirmiert werden sollen. Zwei Ausweichtermine, entweder im Juli oder im Oktober, stehen nun zur Wahl. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. An einem Elternabend soll darüber gemeinsam abgestimmt werden.

Lesen Sie dazu auch: