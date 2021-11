Neuburg

vor 47 Min.

Kritik an Jury von „#mein86633“: Ging ein Preis an die Falschen?

Plus Hinter einem Bild für den Neuburger Wettbewerb „#mein86633“ steckte wohl eine politische Corona-Botschaft. Ausgerechnet dieses Foto erhielt einen Preis. Warum es bei der Auszeichnung bleibt.

Von Andreas Zidar

Das Bild wirkt skurril. Zwei Frauen sitzen in roten, weiß gepunkteten Kleidern an einem gedeckten Tisch am Neuburger Donaukai. Die eine hält einen weißen Spitzen-Sonnenschirm über ihren Kopf, den eine rot-weiße Fliege schmückt, und schießt mit einer „Pistole“ Seifenblasen in die Luft. Die andere wedelt sich mit einem Fächer Luft zu, auf dem Kopf trägt sie einen Hut mit einem – natürlich – rot-weiß gepunkteten Band. „Café Lebensfreude“ ist der Titel des Bildes. Auf Plakaten, die die Frauen neben sich hängen haben, stehen die Stichworte dazu, die dahinter stecken sollen: Mitmenschlichkeit, Zusammenhalt, wertschätzende Kommunikation und Selbstbestimmung. Der Jury des diesjährigen Neuburger Fotowettbewerbs „#mein86633“ hat die Aufnahme offenbar gefallen. Sie vergab dafür kürzlich den zweiten Platz. Im Nachgang kommt jedoch Kritik an dieser Entscheidung auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen