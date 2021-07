Neuburg

11:11 Uhr

Mann will von Elisenbrücke springen: Für Neuburger Polizei „Poker mit der Zeit“

Plus In einer psychischen Ausnahmesituation hat ein Mann gedroht, von der Elisenbrücke zu springen. Er tat es nicht, was Polizei, Passanten und anderen Rettungskräften zu verdanken war. Die brachten vor allem eins mit: Geduld.

Die Stadt stand still. Die Straßen blockiert, Autos im Stau, Pause im Zentrum. Zwei Stunden lang. Noch nicht einmal Fahrräder oder Fußgänger durften die Neuburger Elisenbrücke passieren, weil hier die Krise herrschte: Wie berichtet, wollte ein Mann von oben in den Fluss springen. Die schlammige und reißende Donau. Ein Ausnahmezustand. Wie aber geht die Polizei in solchen Fällen vor?

