Verkehrschaos in Neuburg: Mann will sich von Donaubrücke stürzen

Ein Lebensmüder sorgte am späten Dienstagnachmittag für ein zweistündiges Verkehrschaos in Neuburg.

