Millionenprojekt steht leer: Kaum jemand nutzt das neue Parkhaus in Neuburg

Plus Das millionenschwere neue Parkhaus am Neuburger Parkbad hatte Pech mit den Corona-Umständen. Auf den Parkdecks herrscht meistens völlige Leere. Das soll sich jedoch ändern.

Dieser Ort dürfte der Traum für jeden von der Parkplatzsuche gestressten Gast aus der Großstadt sein: Parkdecks, die derart verlassen sind, dass Kinder die Rampen nutzen, um mit Rädern hinunterzudonnern. Nur im Erdgeschoss verirren sich einige Autos auf einen Stellplatz. Ansonsten: völlige Leere. Das neue Parkhaus am Neuburger Parkbad wird bislang kaum angenommen. Mit der voraussichtlichen Eröffnung des Schwimmbads (lesen Sie hier mehr dazu) hoffen die Verantwortlichen, dass die Frequenz endlich steigt und die Millionen-Investition besser angenommen wird.