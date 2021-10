Nach Corona-Pause: So will Neuburg seine Städtepartnerschaften wiederbeleben

Zuletzt sind die Neuburger Städtepartnerschaften wegen der Corona-Pandemie etwas eingeschlafen. Das soll sich 2022 ändern. Diese Veranstaltungen sind wieder geplant.

Die internationalen Verbindungen der Stadt Neuburg sind pandemiebedingt etwas eingeschlafen. 2020 und 2021 gab es keine größeren Begegnungen mit Franzosen, Tschechen und Italienern aus Sète, Jeseník und Malcesine. Das soll sich 2022 ändern.

„Wenn sich die Menschen impfen lassen“, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, „dann kommen wir wieder zusammen". Stadtrat Klaus Babel ( Freie Wähler) will „das Ganze wieder zum Laufen bringen". Man müsse jetzt „Normalität herstellen“, sagt Stadtrat Florian Herold (Freie Wähler).

Neuburg will seine Städtepartnerschaften wiederbeleben

Im Haushalt für internationale Partnerschaften stehen 2022 wieder rund 60.000 Euro. Die Mitglieder des Partnerschaftsausschusses empfehlen den Etat einstimmig dem Stadtrat. Genauso einmütig wünscht man im kommenden Jahr ein Sèter Weinfest. 2020 war es ausgefallen, nun soll am 2. Juli 2022 am Schrannenplatz gefeiert werden. Christiane Dusse, Leiterin des Tourismusamtes, geht auf die Suche nach Gastronomen, die das Weinfest ausrichten wollen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling plädiert für Weine aus dem Herault und originale französische Kost, etwa Macaronade, ein spezielles Nudelgericht.

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, mit Absagen ist jederzeit zu rechnen. So teilte der Bürgermeister von Neuchâtel in der Schweiz jetzt mit, dass der „Newcastle Summit“ – das Treffen der Neuburg-Städte – im Frühjahr nicht stattfinden könne. Man behelfe sich mit einer Videokonferenz. Eine solche Videoschaltung schlugen auch Fritz Goschenhofer und Dieter Munzinger vor – „eine Gruppe deutschsprachig und eine Gruppe auf Französisch.“

Eine Neuburger Delegation besucht den Gardasee und Malcesine. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling will diese Verbindung neu beleben. Foto: Winfried Rein (Archiv)

Neuburg will wieder mehr Kontakt mit seinen Partnerstädten

Der Rathauschef will wieder mehr Kontakte mit Malcesine am Gardasee. Er könne sich ein Konzert oder eine Teilnahme am Töpfermarkt vorstellen. Früher gab es Fußballspiele und regen Austausch mit den Norditalienern.

Mit der 20-Jahr-Feier der Städtepartnerschaft zwischen Neuburg und Jeseník wird es nichts mehr werden. Der Ausschuss entschied sich einstimmig dafür, erst das 25-Jährige entsprechend zu würdigen. „Es hat nur einen Sinn, wenn die Bevölkerung mitmachen kann“, findet Bettina Häring (FDP). Zur Eröffnung der Kursaison Anfang Mai würde eine Delegation gerne nach Jeseník und ins dortige Prießnitz-Kurbad reisen. Neuburg hatte mit der Stadt im Sudetenland im Jahr 2000 eine Partnerschaft geschlossen.

Mit dem Schüleraustausch soll eine der wichtigsten Sparten wieder in Gang kommen. Die Pädagogen in Jeseník seien zu Besuchen und Gegenbesuchen „wild entschlossen“, weiß Stadträtin Gabriele Kaps (CSU). Die Franzosen reagierten noch etwas zurückhaltend, doch auch hier werde man Termine vereinbaren können. „Wichtig ist, dass bis Mai alle durchgeimpft sind“, so die CSU-Stadträtin.

In Neuburgs Partnerstadt Sète boomt das Leben wieder

Die massiven Einschränkungen des Infektionsschutzes in Frankreich seien mittlerweile weitgehend aufgehoben, berichtet Anita Kerner. Die Vorsitzende des Vereins Neuburger Städtepartnerschaften e.V. hat bei ihrem Aufenthalt in Sète beobachtet, „dass das Leben dort wieder boomt". Im Frühjahr hatte es noch strikte Ausgangssperren und Alkoholverbot gegeben. Ob das große Saint-Louis-Fest nach zwei Absagen 2022 wieder organisiert wird, stehe genauso in den Sternen wie das Bierfest („fête de la bière“) in der Mittelmeerstadt.

Beim Donauschwimmen treffen sich in der Regel Vertreter der drei Städte zur gemeinsamen Jahresbesprechung. Ob es ein Winterschwimmen 2022 gibt, will die Neuburger Wasserwacht bis Anfang November entscheiden.