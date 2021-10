Neuburger Figurentheatertage gehen in die dritte Runde

Bei den Neuburger Figurentheatertagen gibt es Stücke für Erwachsene wie für Kinder. Auf dem Programm stehen Komödien und Märchenthriller sowie eine altbekannte Gespenstergeschichte.

Sie hätten bereits im Mai 2020 stattfinden sollen. Doch wie so oft machte Corona auch den Neuburger Figurentheatertagen einen Strich durch die Rechnung. Und so musste die dritte Auflage des besonderen Theaters verschoben werden. Diesen Herbst dürfen nun endlich wieder die Puppen tanzen.

Alles hängt am seidenen Faden – sprichwörtlich. Denn eine Mehrheit der Hauptdarstellerinnen und -darsteller der Figurentheatertage in Neuburg sind tatsächlich unauflösbar mit ihren Fäden verknüpft. Auch die anderen mehr oder minder kuriosen Puppen gehen mit ihren Darstellern eine unterschiedlich geartete und doch stets sehr enge Beziehung ein.

Neuburger Figurentheatertage gehen in die dritte Auflage

In welchen Stücken diese Verbindung Ende Oktober zu spüren sein wird, verrät dieser Programmüberblick:

Die Unschuld von Canterville, 29. Oktober, 20 Uhr

Das Figurentheater Salz und Pfeffer markiert den Startschuss für die Figurentheatertage in Neuburg. Die Komödie nach Oscar Wilde ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet: Schon seit Jahrhunderten sühnt das Gespenst von Canterville den Mord an seiner Ehefrau. Als die amerikanische Familie Otis das Schloss übernimmt, prallen zwei Welten aufeinander.

Die Abenteuer des Herrn Fuchs, 30. Oktober, 15 Uhr

Das Kindertheater des papp&klapp-Theaters ist ab drei Jahren geeignet. Herr Fuchs will eigentlich nur auf die Jagd gehen, dabei verliebt er sich in den Gesang einer singenden Schildkröte, trifft auf eine Gans, einen Polizisten und einen schlauen Raben. Eine Geschichte über Glück und Pech für die ganze Familie, musikalisch umrahmt.

Das Kulturamt liegt in Neuburg neben dem Stadttheater. Foto: Dorothee Pfaffel

Das goldene Ei, 30. Oktober, 20 Uhr

Der Märchenthriller der Neuburger Fadenspieler ist ab zehn Jahren geeignet. Die Geschichte dreht sich um drei Schwestern, sie alle buhlen um einen jungen Mann. Doch ist der Schönling tatsächlich der Märchenprinz, der er zu sein scheint? Und kann es bei den spannenden Ereignissen überhaupt ein glückliches Ende geben?

König Sofus und das Wunderhuhn, 31. Oktober, 15 Uhr

König Sofus mag das Wunderhuhn seiner Enkelin Rosalind nun wirklich gar nicht. Das ungezogene Federvieh gackert andauernd bei seiner morgendlichen Ansprache dazwischen. Also müssen Rosalind und ihr Huhn das Schloss verlassen. Ob die beiden den König doch wieder zum Lachen bringen können, erfährt man in dem Kinderstück des Hohenloher Figurentheaters.

Der Diener zweier Herren, 31. Oktober, 20 Uhr

Hat Florindo Aretusi wirklich den Bruder seiner Geliebten umgebracht? Um diese Frage geht es in der Komödie des Hohenloher Figurentheaters, geeignet etwa ab 13 Jahren. Es beginnt ein Verwirr- und Versteckspiel, in dem der Diener der Geliebten eine besondere Rolle spielt. Kann die Maskerade aufrecht gehalten werden und wer ist denn nun wirklich für den Tod des Bruders verantwortlich?

Tickets für die Veranstaltungen gibt es für die Abendveranstaltungen in vier Platzgruppen. Wer gerne alle drei Abendveranstaltungen besuchen möchte, kann ein Festivalticket erwerben. Die Aufführungen finden alle im Neuburger Stadttheater statt. Der Kartenverkauf läuft über die Tourist-Info und das Kulturamt, außerdem gibt es Karten an der Abendkasse. Es gelten die 3G-Plus-Regeln, dafür kann am Platz die Maske abgenommen werden.