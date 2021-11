Neuburg

Neuburger waren in Lockdown-Zeiten solidarisch mit dem Einzelhandel vor Ort

Monatelang mussten Geschäfte in Neuburg während des Lockdowns geschlossen bleiben. Neuburger zeigten sich solidarisch und kauften so viele Neuro-Gutscheine wie noch nie.

Plus Die Neuburger zeigten sich in der Pandemie solidarisch mit dem Einzelhandel und kauften so viele Neuro-Gutscheine wie nie. Wie das Stadtmarketing auf die schwierigen Jahre 2020 und 2021 blickt.

Von Andreas Zidar

Wer in diesen Tagen eine Veranstaltung plant, steht – mal wieder – vor einer schwierigen Entscheidung. Können angesichts der explodierenden Corona-Zahlen viele Menschen zusammenkommen? Das Neuburger Stadtmarketing entschied sich dazu, seine Jahresversammlung vor Ort durchzuführen, mit 2G-Regel. Dass offenbar trotzdem einige Mitglieder Bedenken hatten zu kommen, zeigt der halbleere Saal im Sporthotel Dünstl am Donnerstagabend. Die, die gekommen sind, blicken gemeinsam mit dem Vorsitzenden, Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, sowie Geschäftsführer Michael Regnet auf zwei schwierige Corona-Jahre 2020 und 2021 zurück – die Versammlung im vergangenen Jahr war der Pandemie zum Opfer gefallen.

