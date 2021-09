Neuburg

vor 36 Min.

Neuburgs Igel brauchen Hilfe

Plus Fast 200 Igel waren im vergangenen Jahr auf die Hilfe des Tierschutzvereines Neuburg angewiesen. Um die Säugetiere vor dem Tod zu schützen, ist die Hilfe von Mitbürgern gefragt.

Von Laura Freilinger

Melanie Beck ist schockiert. Vor ihr liegt ein um sein Leben kämpfender Igel. Seine Schädeldecke ist bis zum Knochen abgesägt und in seinen Wunden tummeln sich mehr Maden, als die Tierheim-Mitarbeiterin jemals in ihrem Leben auf einmal gesehen hat. Der Igel war Opfer eines Mähroboters geworden. Vier Monate später wird sie ihn mit neuer Haut und Stacheln wieder auswildern. „Unseren Lucky werde ich im Leben nicht vergessen“, sagt sie heute, wenige Wochen nach seiner Rückkehr in die Natur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen