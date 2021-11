Neuburgs Kommodore bedauert: Bedeutung des Volkstrauertags sinkt

Plus Oberst Gordon Schnitger mahnt zum Totengedenken und fordert Zivilcourage. Kranzniederlegungen in ganz Neuburg.

„In ganz Deutschland stehen die Fahnen auf halbmast.“ Gordon Schnitger, Kommodore des Neuburger Jagdgeschwaders, mahnte zum Volkstrauertag am Sonntag, die Erinnerung an dunkle Tage nicht zu vergessen. Wenn heute Egoismus und Nationalismus zunehmen würden, sei es „umso wichtiger, Hass und Intoleranz entgegenzutreten“.