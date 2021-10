Renate Pessenbacher gestorben: Sie war Neuburgs berühmte Gutzerl-Tante

Renate Pessenbacher stirbt am Freitag im Alter von 91 Jahren. Sie und ihr kleiner Laden waren der Inbegriff von Nostalgie. Ein Rückblick auf das Leben eines Waisenkindes, das Generationen von Kindern glücklich gemacht hat.

Sie war eine Institution in Neuburg und hat Generationen von Kindern das Leben versüßt. Renate Pessenbacher und ihr kleiner, aus der Zeit gefallener Tante-Emma-Laden war so einmalig wie das Leben der gebürtigen Österreicherin, die als neunjähriges Waisenkind nach Neuburg kam. Am Freitag ist die patente Dame, die 67 Jahre lang in ihrer blütenweißen Kittelschürze hinter dem Tresen ihres Geschäftes stand, im Alter von 91 Jahren gestorben.

Saure Zungen, Schaumgummi-Pilze, Cola-Flaschen, Brause-Muscheln, Schlangen – aus bis zu 30 Töpfen holte Renate Pressenbacher die süßen Teilchen und steckte sie in Papiertütchen. Fast jedes Kind, das ins Descartes-Gymnasium oder in die Maria-Ward-Realschule ging oder früher das Internat oder die Amalienschule besuchte, machte vor oder nach der Schule einen Abstecher zu Renate Pessenbacher. Wer als Kind dort einkaufte, brachte später seine eigenen Kinder zu „Tante Emma“ mit – und irgendwann fiel dann immer öfter der Satz: „Mei Oma hat au scho bei eahna eikafft.“

Renate Pessenbacher kommt 1939 von Österreich nach Neuburg

Die Geschichte geht sogar noch eine Generation zurück. Denn den Laden am Wolfgang-Wilhelm-Platz gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Damals, in den 1920er Jahren, wurden allerdings keine Süßigkeiten angeboten, sondern Strümpfe, Knöpfe, Stopfgarn und andere Kurzwaren sowie Lebensmittel wie etwa Mehl, Gries, Milch oder Käse. Auch eine Tankstelle hat damals zum Geschäft gehört, die neben dem ehemaligen Antiquitäten-Laden stand. Das Geschäft mit seinen sogenannten Spezereien gehörte damals Josef und Josefine Berchtenbreiter – jenem Ehepaar, das Renate Pessenbacher 1939 mit neun Jahren als eines von sechs Pflegekindern aufnahm.

Der legendäre Tante-Emma-Laden von Renate Pessenbacher hat sich über die Jahrzehnte nicht verändert. Foto: Marcel Rother

Nach ihrem Schulabschluss bei den Englischen Fräulein in der Altstadt wollte Renate Pessenbacher eigentlich Lehrerin werden. Doch ihre Pflegemutter hatte andere Pläne für sie: „Sie hat gesagt, ich soll den Laden machen – und ich war gehorsam“, erzählte sie einst.

Also ist sie hineingewachsen in diese Aufgabe, die zu ihrem Lebensinhalt wurde. Statt den Kindern das Einmaleins beizubringen, hat sie ihnen bunte Gummischlangen und Kaugummis verkauft. Eigene Kinder hat die unverheiratete Renate Pessenbacher nie gehabt.

Die Verkaufsartikel haben sich mit der Zeit verändert, doch das Interieur des Ladens ist über die Jahrzehnte gleich geblieben. Die alte Waage stammte noch aus dem Jahr 1927, die Ladeneinrichtung war mutmaßlich noch älter. Irgendwann wollte sie umbauen, doch alle hätten ihr abgeraten: „Lassen Sie’s, wie es ist“, haben die Leute gesagt – und so ist es bis zuletzt auch geblieben.

Nach einem Sturz muss Renate Pessenbacher ihren Tante-Emma-Laden schließen

Ob eine Gummibärchen-Tüte für den Schüler oder ein Dosengulasch für den Junggesellen – Zeit für ein paar nette Worte oder einen kleinen Ratsch gab es fast immer. Bis auf einmal: Da wollte ein junger Mann die damals 81-Jährige ausrauben. Mit einem Beil an ihrem Hals forderte er das Geld aus der Kasse. „Aber ich hab um Hilfe rufen können. Da hat er mich weggeschubst und ist gegangen“, erzählte sie damals.

Die alte Waage begleitete Renate Pessenbacher ihr Leben lang. Neben ihr steht ihre treue Freundin Ruth Graf-Enders, die sich bis zuletzt um die alleinstehende Dame gekümmert hat. Foto: Manfred Reichl

Anfang 2017 zwingt ein häuslicher Unfall die mittlerweile 86-Jährige, ihren Laden zu schließen. Geplant hatte sie eigentlich, offiziell ein halbes Jahr später in Rente zu gehen. Ob sie es allerdings wirklich übers Herz gebracht hätte, steht auf einem anderen Blatt. „Der Laden ist mein Leben“, bekannte sie.

Nachdem sich Renate Pessenbacher von ihrem Sturz so gut es ging erholt hatte, lebte sie beinahe bis zuletzt in ihrer Wohnung über ihrem Laden, unterstützt von ihren langjährigen Freundinnen Ruth Graf-Enders und Renate Marschall. Ein Schlaganfall im Juli machte die Betreuung in den eigenen vier Wänden aber unmöglich. Im Pflegeheim St. Nikolaus in Schrobenhausen verbrachte sie ihre letzten Monate. Von dem Hirninfarkt konnte sie sich nicht mehr erholen, der Lebenswille erlosch. Am vergangenen Freitag starb sie im Alter von 91 Jahren.