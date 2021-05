Neuburg-Schrobenhausen

04.05.2021

Azubis im Raum Neuburg schreiben Abschlussprüfungen

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen starten die Abschlussprüfungen in den jeweiligen IHK-Ausbildungsberufen. So viele IHK Ausbildungsbetriebe gibt es in der Region.

Für über 190 Azubis geht es ab dem 4. Mai um den erfolgreichen Berufsabschluss. Denn im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen starten die Abschlussprüfungen in den jeweiligen IHK-Ausbildungsberufen. Hartmut Beutler, Vorsitzender des Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen, wünscht den künftigen Fachkräften aus den Ausbildungsbetrieben in Industrie, Handel und Dienstleistungen dazu viel Erfolg. Abschluss für Azubis im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Am 4. Mai geht es los Los geht es am Dienstag, 4. Mai, und Mittwoch, 5. Mai, mit den schriftlichen Abschlussprüfungen für 130 Prüflinge in den kaufmännischen und verwandten Berufen. Ab 18. Mai folgen die Prüfungen für über 60 Prüflinge in den technischen Berufen. Mit umfassenden Hygiene- und Schutzkonzepten sorgt die IHK für München und Oberbayern dafür, dass die Prüfungen trotz der Pandemie stattfinden können. Zum schriftlichen Teil kommen für die Azubis noch mündliche oder praktische Prüfungen. Die schriftlichen Prüfungen finden bundesweit gleichzeitig statt. Prüfungsorte sind im Landkreis die Bauer AG in Schrobenhausen und das Kolpinghaus in Neuburg. In Neuburg-Schrobenhausen gibt es aktuell über 180 IHK-Ausbildungsbetriebe. (nr) Lesen Sie dazu auch Ausbildung in Corona-Zeiten: Wie geht’s weiter nach der Schule?

