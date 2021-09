Neuburg-Schrobenhausen

vor 32 Min.

Für Tiny-Häuser und Erinnerungskultur: 230.000 Euro Leader-Zuschuss für Projekte im Landkreis

Plus Für drei Projekte im Landkreis gibt es stolze Fördergelder. So bezuschusst der Leader-Lenkungsausschuss unter anderem die Tiny-Haus-Siedlung in Hütting. Für was es noch eine Finanzspritze gibt.

Drei Projekte im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dürfen sich über Fördergelder freuen. In einer erstmals digitalen Sitzung beschloss der Lenkungsausschuss der Lokalen Aktionsgruppe Bayerisches Donaumoos (LAG) Zuschüsse in Höhe von insgesamt 230.000 Euro für eine Tiny-Haus-Siedlung, ein Projekt zum Bürgerengagement sowie eines zur Besiedlungsgeschichte im Donaumoos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen