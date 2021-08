Geld für die Vereine: So viel steht im Kreis Neuburg-Schrobenhausen bereit

40 Millionen Euro stehen in diesem Jahr für die sogenannte Vereinspauschale zur Verfügung - auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erhält einen Anteil.

Auch dieses Jahr werden die für die sogenannte Vereinspauschale zur Verfügung stehenden Mitteln von rund 20 Millionen Euro auf rund 40 Millionen Euro verdoppelt. „Mit dieser Maßnahme werden die bayerischen Sport- und Schützenvereine in der Corona-Krise erneut ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand schnell und unbürokratisch unterstützt“, wird Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (FW) in einer Pressemitteilung zitiert.

Vereinspauschale für Vereine im Raum Neuburg: So viel Geld steht zur Verfügung

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erhält 292.951 Euro. „Die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Vereinen vor Ort sichern die Nachwuchsförderung und gewährleisten den Sportbetrieb. Es freut mich sehr, dass dieses Engagement von Freiwilligen auch heuer mit einer Erhöhung der Vereinspauschale durch den Freistaat unterstützt wird. Damit stärken wir die Vereins- und Sportvielfalt auch in unserer Region“, so Weigert weiter. (nr)