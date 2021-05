IHK-Regionalausschuss: Acht neue im Gremium für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen waren Unternehmen aufgerufen, 15 Sitze im IHK-Regionalausschuss an 27 Kandidaten zu vergeben. Unter den Gewählten sind vier Unternehmerinnen.

Die IHK für München und Oberbayern, größte Industrie- und Handelskammer in Deutschland, hat die Wahl ihres höchsten Gremiums, der IHK-Vollversammlung, sowie von 20 IHK-Regionalausschüssen abgeschlossen. Im Landkreis waren dazu über 6500 Unternehmen aufgerufen, 15 Sitze im IHK-Regionalausschuss Neuburg-Schrobenhausen an 27 Kandidaten zu vergeben. Unter den Gewählten sind vier Unternehmerinnen.

IHK-Regionalausschuss Neuburg-Schrobenhausen: Altersdurchschnitt der Gewählten bei 49,3

Wie es in einer Pressemitteilung der IHK heißt, liegt der Altersdurchschnitt aller Gewählten bei 49,3 Jahren. Acht Kandidaten ziehen erstmals in den neu gewählten Ausschuss ein. Sieben bisherige Mitglieder, die erneut kandidiert hatten, wurden wiedergewählt. Der Vorsitzende des vormaligen IHK-Regionalausschusses, Hartmut Beutler, war nicht mehr zur Wahl angetreten.

Um die Wirtschaftsstruktur des Landkreises repräsentativ abzubilden, kommen acht Mitglieder des Regionalausschusses aus der Wahlgruppe „Industrie, Verkehr und Logistik“, drei aus der Gruppe „Handel und Gastgewerbe“ sowie vier aus der Gruppe „Sonstiges Dienstleistungsgewerbe“. Die 15 Mitglieder setzen sich in den kommenden fünf Jahren ehrenamtlich für die Interessen der Wirtschaft im Landkreis ein.

In seiner konstituierenden Sitzung am 8. Juni wird der IHK-Regionalausschuss Neuburg-Schrobenhausen seinen neuen Vorsitz wählen. Diese Person erhält automatisch einen Sitz in der IHK-Vollversammlung.

Von den zwei Direktkandidaten aus dem Landkreis für die IHK-Vollversammlung, die von den rund 400.000 IHK-Mitgliedsunternehmen in ganz Oberbayern gewählt wird, konnte sich keiner in seiner jeweiligen oberbayernweiten Wahlgruppe durchsetzen. Die IHK-Vollversammlung wählt am 30. Juni ihr neues Präsidium. IHK-Präsident Eberhard Sasse stellt sich nicht mehr zur Wahl.

Für den IHK-Regionalausschuss kandidierten in Oberbayern fast 800 Vertreter

Insgesamt kandidierten in Oberbayern fast 800 Vertreter aus der Wirtschaft für mehr als 400 ehrenamtliche Mandate, darunter 350 Sitze in den 20 Regionalausschüssen. Erstmals war die Online-Abgabe der Stimme möglich – diesen Weg nutzten ein Drittel aller Wähler.

Die IHK-Wahl findet alle fünf Jahre statt. Die IHK ist die gesetzliche Vertretung der gewerblichen Wirtschaft. Ihre Aufgabe ist es, das Gesamtinteresse der Gewerbetreibenden wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und rund 80 vom Staat übertragene öffentliche Aufgaben zu erfüllen. (nr)



Die 15 Vertreter im IHK-Regionalausschuss Neuburg-Schrobenhausen sind

Wiedergewählt:

Erwin Ballis , Geschäftsführer Bundesverband der Maschinenringe und der Maschinenringe Deutschland GmbH

, Geschäftsführer Bundesverband der Maschinenringe und der Maschinenringe GmbH Michael Schiekel , Geschäftsführer Metawell, Neuburg

, Geschäftsführer Metawell, Neuburg Ivo Sefranek , Geschäftsführer Hermann Sefranek GmbH, Burgheim

, Geschäftsführer GmbH, Marc Zizmann , Prokurist MDBA Deutschland GmbH, Schrobenhausen

, Prokurist MDBA GmbH, Thomas Felbermaier, Geschäftsführer Müllers-Winkelhausen

Christian Krömer , Geschäftsführer Spielwaren Krömer , Schrobenhausen

, Geschäftsführer Spielwaren , Manfred Hoffmann , Vorsitzender der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Hoffmann, Neuburg

Neu im Gremium:

Anke Deiml , Geschäftsleitung Hotel Neuwirt , Neuburg

, Geschäftsleitung , Neuburg Dr. Stefan Dick , Geschäftsführer Südstärke, Schrobenhausen

, Geschäftsführer Südstärke, Stefan Reindl , Prokurist Bauer AG, Schrobenhausen

, Prokurist Bauer AG, Roland Gieß, Vorstandsmitglied VR Bank Neuburg-Rain

Claudia Heindl , Geschäftsführerin Heindl Druck & Werbung, Neuburg

, Geschäftsführerin Druck & Werbung, Neuburg Luise Krammer , Geschäftsführerin integer GmbH, Schrobenhausen

, Geschäftsführerin integer GmbH, Michael Mehner , Prokurist Michael Leinfelder GmbH, Schrobenhausen

