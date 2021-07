Maskenpflicht ab dem 22. Juli an weiterführenden Schulen in Neuburg-Schrobenhausen

Weil der Inzidenzwert im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen über die 25er-Marke gestiegen ist, hat dies für die Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen folgen.

Drei Tage lang lag der Inzidenzwert für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen über dem Wert von 25. Das hat Folgen und zwar in erster Linie für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen.

Denn ab Donnerstag, 22. Juli, gilt an den Schulen im Landkreis wieder die Maskenpflicht am Platz im Unterricht. Hiervon ausgenommen sind Grundschulen und Grundschulstufen der Förderschule (einschließlich der schulvorbereitenden Einrichtungen).

Wie das Landratsamt mitteilt, ist die Maskenpflicht in der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geregelt. Darin ist festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Personal auch am Platz wieder Maske tragen müssen, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut ( RKI) im Internet veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz von 25 und mehr erreicht ist.

Im Landkreis Neuburg Schrobenhausen hat die Sieben-TageInzidenz (RKI) den Wert von 25 am 18., 19. und 20. Juli überschritten. Die Maskenpflicht tritt ab dem übernächsten Tag, also Donnerstag, 22. Juli, in Kraft. Wenn der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten ist, wird sie am übernächsten Tag außer Kraft gesetzt. (nr)