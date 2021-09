Wettbewerb: Kunstobjekt für Neuburger Realschule gesucht

Die neue Paul-Winter-Schule in Neuburg soll künstlerisch aufgewertet werden. Der Landkreis lobt einen Wettbewerb aus. Angesprochen sind alle Kunstschaffenden aus der Region.

Fast 50 Millionen Euro hat die neue Paul-Winter-Realschule in Neuburg gekostet. Das ist mehr als doppelt so zu teuer, als zu Beginn der Diskussionen um eine neue Realschule die Rede war. Doch der Invest hat sich nach den Worten von Landrat Peter von Grün gelohnt. „Sie ist ein Highlight geworden“, ist seine Meinung zu dem weitläufigen Gebäudekomplex. Jetzt soll die Schule auch einen künstlerisch wertvollen Hingucker bekommen. Der Landkreis lobt dafür einen Kunst-Wettbewerb aus und hat dafür noch einmal 50.000 Euro reserviert.

Paul-Winter-Realschule: Aus allen Bewerbern sucht eine Jury fünf Künstler aus

Dazu sind nun alle Kunstschaffenden aus der Region angesprochen. Sie sollen Vorschläge machen, mit welchem Kunstobjekt die Schule aufgewertet werden könnte. Ein konkreter Standort dafür ist noch nicht festgelegt. Vorzugsweise soll es aber im Außenbereich aufgestellt werden, wobei von der Grün bei einem „überzeugenden Vorschlag“ auch einen Platz etwa in der Aula der Schule nicht ausschließt.

Der Landkreis lässt den Künstlerinnen und Künstler bei der Ideenfindung weitestgehend freie Hand. Nur drei Voraussetzungen gibt es: Das Kunstwerk soll thematisch eine „sinnvolle Verknüpfung von Schule und Kunst“ darstellen, wünscht sich Schulleiterin Sonja Kalisch. Es soll darüber hinaus „funktional“ sein, was bedeutet, dass es nicht nur zum Anschauen sein soll, sondern die Schülerinnen und Schüler sollen in irgendeiner Hinsicht einen Mehrwert davon haben. Und am Ende sollte das Ganze nicht mehr als 40.000 Euro kosten.

Und so läuft der Kunst-Wettbewerb in Neuburg-Schrobenhausen ab

Bis zum 31. Oktober können sich Kunstschaffende aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und darüber hinaus für den Wettbewerb bewerben. Dafür sind ein Lebenslauf und Referenzobjekte notwendig. Anhand dieser bereits gefertigten Kunstwerke möchte sich die Jury ein Bild von dem Spektrum des Künstlers machen. In diesem ersten Schritt geht es noch nicht um konkrete Vorschläge für das Kunstobjekt an der Realschule. Es steht den Bewerbern aber natürlich frei, auch erste Ideen in den Bewerbungsunterlagen zu skizzieren.

Im Laufe des November wird sich eine Jury die Bewerbungen ansehen und daraus die fünf ihrer Meinung nach geeignetsten Kandidaten auswählen. Diese entwerfen dann eine konkrete Zeichnung oder ein Modell für ein Kunstobjekt an der Paul-Winter-Realschule. Jeder Teilnehmer bekommt für seine Idee 1000 Euro. Der Gewinner, der seinen Entwurf schließlich umsetzen darf, erhält 5000 Euro und natürlich den Kaufpreis in Höhe von 40.000 Euro.

Welche Künstler eine Chance bekommen und welcher Vorschlag in die Tat umgesetzt wird, entscheidet eine Jury, die aus folgenden Personen besteht: Landrat Peter von der Grün, Vize-Landrätin Rita Schmidt, zwei Vertreter aus der Verwaltung des Landratsamts, Kulturreferentin Martina Keßler und Schulleiterin Sonja Kalisch.

Bewerbungen gehen an folgende Adresse: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Sachgebiet 13, St.-Andreas-Str. 8, 86633 Neuburg a.d. Donau. Nachfragen per E-Mail an: maximilian.knoeferl@neuburg-schrobenhausen.de