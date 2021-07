Unfall auf der B16 bei Zeller Kreuzung: Mehrere Menschen leicht verletzt

Ein Unfall hat sich am Mittwoch auf der Bundesstraße B16 auf Höhe der Zeller Kreuzung ereignet. Dabei verletzten sich insgesamt drei Personen - auch ein zweijähriges Kind.

Zu einem Unfall mit Verletzten ist es am Mittwochmittag auf der Bundesstraße B 16 gekommen. Gegen 12.15 Uhr war eine 27-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto Richtung Zeller Kreuzung unterwegs. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Polizei Neuburg meldet: 21-Jährige erkannte Stauende auf der B16 zu spät

Eine nachfolgende 21-jährige aus Karlskron erkannte das Stauende allerdings zu spät und fuhr der 27-Jährigen schließlich auf den Wagen auf. Die beiden Frauen – sowie ein zweijähriges Kind, das sich in einem der beiden Wagen befunden hatte – wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen selbst entstand ein Schaden, der sich insgesamt auf rund 17.000 Euro beziffern lässt. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Weichering, Bruck und Neuburg vor Ort, heißt es in dem Bericht abschließend. (nr)