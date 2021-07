Neuburg

Unfall mit Kleinbus in Neuburg: Zehnjähriges Kind leicht verletzt

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch in der Ostendstraße in Neuburg gekommen, bei den sich ein Kind leicht verletzte. Was war passiert?

Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ist ein 63-jähriger Neuburger mit seinem Kleinbus auf der Ostendstraße Richtung Sudetenlandstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung Beskidenring musste der 63-Jährige verkehrsbedingt halten, wie die Polizei berichtet. Polizei Neuburg meldet: Kind nach Unfall mit Kleinbus leicht verletzt Ein zehnjähriges Kind, das mit seinem Fahrrad hinter dem Bus fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Busses auf. Das Kind stürzte und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, heißt es weiter. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 500 Euro. (nr)

