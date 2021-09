Verkehrsunfall in Neuburg: Zwei verletzte Personen

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße in Richtung Wagenhofen haben sich in Neuburg zwei Personen verletzt.

Auf der Staatsstraße in Neuburg Richtung Wagenhofen hat sich am Montag ein Auffahrunfall erreignet. Das teilte die Polizei mit. Gegen 15.30 Uhr war ein Autofahrer auf der Straße von Neuburg in Richtung Wagenhofen unterwegs.

Er wollte dann nach links in Richtung Flugplatz abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgendes Auto bremste ab und kam zum Stehen. Der darauf folgende Kradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf dem stehenden Fahrzeug auf.

Der Kradfahrer und der Autofahrer wurden dadurch verletzt und mussten ins Krankenhaus Neuburg gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (nr)