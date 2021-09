Neuburg

Was Neuburger Studenten vom neuen Campus erwarten

Plus Gut 100 junge Menschen starten am Campus Neuburg in einen neuen Lebensabschnitt. Zwei von ihnen berichten, warum sie sich für den Standort entschieden haben und mit welchen Gefühlen sie starten.

Von Andreas Schopf

Am kommenden Montag ist es so weit. In Neuburg startet der neue THI-Campus – und gut 100 Studentinnen und Studenten nehmen ihr Studium in der Ottheinrichstadt auf. Für sie bringt der Start in einen neuen Lebensabschnitt Ungewissheit mit. Der Campus befindet sich im Aufbau, noch ist alles neu. Was erwarten die jungen Menschen also von ihrer Zeit am Campus Neuburg?

