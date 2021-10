Neuburg

18:00 Uhr

"Wort.Klang.Bild" in Neuburg: Das ist geboten bei der langen Kulturnacht

Bei der langen Kulturnacht „Wort.Klang.Bild“ sollen auch mehrere Gebäude in der Innenstadt wieder beleuchtet werden. Dazu gehört das Schloss, dessen Fassade in bunten Farben strahlen wird.

Plus Nach zweijähriger Pause findet in Neuburg wieder „Wort.Klang.Bild“ statt. Dank eines neuen Konzepts ist die lange Kulturnacht fast ohne Einschränkungen möglich. Was es zu beachten gibt.

Von Anna Hecker

Eine Nacht vollgepackt mit Kultur: Musik, Lesungen, Ausstellungen, eine offene Schatzkammer – beim diesjährigen Programm der Veranstaltung „Wort.Klang.Bild“ dürfte wohl jeder noch so unterschiedliche Kulturdurst gestillt werden. Neben dem „altbewährten“ Programm stehen mehrere neue Veranstaltungen zum ersten Mal auf der langen Liste des Kulturangebots am 16. Oktober.

