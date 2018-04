Neuburg fehlen Konzepte für Schlüsselthemen

Wohnen, Parkplätze, Sanierung: Wo sind die zukunftsweisenden Lösungen für die Neuburger Innenstadt?

Hans Mayr spricht an, was das Stadtmarketing schon lange und der Einzelhandel langsam immer lauter fordert: ein schlüssiges, zukunftsweisendes Konzept für die Neuburger Innenstadt, was Wohnen, öffentliche Parkplätze und die Sanierung der Unteren Altstadt angeht. Ein Parkhaus am Parkbad allein kann das Parkraumproblem in der City sicher nicht lösen.

Schon jetzt gibt es nicht genug Parkplätze für Anwohner und weitere Wohnbauprojekte in der Innenstadt stehen an. Das Problem wird also bei immer mehr Autos, die im zentralen Bereich einen Stellplatz benötigen, nicht kleiner werden. Gleichzeitig verschärft sich dadurch die Sorge des Handels, mehr und mehr Kundenparkplätze zu verlieren. Diese Problemstellung dafür zu nutzen, um gegen eine Fortführung der Innenstadtsanierung zu argumentieren, wäre indes reichlich einfach gedacht. Man muss nur mit offenen Augen einen Spaziergang zum Beispiel über die Gärtner-, Hechten- und Hirschenstraße und dann zurück über Schützen-, Schießhaus- und Neuhofstraße zur Münchener Straße machen, dann weiß man: Attraktivität sieht anders aus und wer seinen Handel in der Innenstadt erhalten möchte, der muss auch hier ansetzen.

Es ist ein drängendes Problem, das es zu lösen gilt. Das Parkhaus am Parkbad und die geplanten öffentlichen Parkplätze im Zuge der Sanierung des Postgebäudes sind ein Anfang. Das Ausnutzen aller Möglichkeiten, wenn die RV Bank am Schrannenplatz im Zuge des Neubaus ihre Tiefgarage vergrößert, ein weiterer Ansatz. Eine andere Idee wäre ein großes Parkdeck auf der Schlösslwiese – bestenfalls gleich mit einem Fahrradverleih – und einer Fußgänger- und Fahrradbrücke von dort Richtung Zentrum.

Die Konzepte, um die mit Wohnraum, Parkplätzen und Sanierung einhergehenden Probleme zu lösen, wird es nicht umsonst geben. Aber es geht um eine Investition in die Zukunft der Stadt, die ja die Möglichkeit haben soll, sich weiter zu entwickeln. Wer sagt, dass dafür kein Geld vorhanden ist, der verkennt die Problematik.

