vor 52 Min.

Neuer Eurofighter im Tiger-Look vorgestellt

Ein Neuburger Eurofighter bekommt einen neuen Look. Warum er nicht der einzige Flieger in Tiger-Optik ist

Von Xaver Habermeier

Der Neuburger Eurofighter mit der Kennung 31+00 wurde mit einer Folie im Tiger-Design beklebt. Dieser sogenannte „Ghost Tiger“ nimmt zusammen mit Neuburger Kampfjets vom 14. bis 25. Mai an einer multinationalen Hochwertübung, der Nato Tiger Meet in Polen, teil. Davor verabschiedete sich der Jet am Donnerstag in Richtung Berlin zur internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA). Beim Start auf dem Neuburger Militärflughafen hatten Pressevertreter den Hingucker im Fokus ihrer Kameras.

30 Staffeln treffen sich beim Tiger Meet

Auf der Finne des Eurofighters fletscht ein Tiger mit den Zähnen. Passend, denn der Tiger steht symbolisch für Kampfkraft, Stärke, Schnelligkeit und Jagdgeschick. Attribute, die für das Tiger Meet, eine der bekanntesten Hochwertübung der Nato-Mitgliedsstaaten und befreundeter Ländern, gefordert sind. Eines haben die teilnehmenden Staffeln dort gemeinsam, das ist der Tigerkopf in ihrem Wappen. Und Tradition ist es, dass jede Staffel eine im Tigerdesign gestaltete Maschine mitbringt. Das Tiger Meet wurde 1961 gegründet und umfasst rund 30 Staffeln. Die Neuburger Zugehörigkeit ist noch relativ jung. Im Jahre 2013 hat der Verband die Tiger-Tradition von der 1. Staffel des Jagdbombergeschwaders 32 Lechfeld übernommen. Denn das Lechfelder Geschwader wurde zum 1. April 2013 aufgelöst. Somit konnte der Tiger-Spirit in Bayern bleiben. Die Neuburger nennen sich Bavarian Tigers und nehmen seitdem an den Tiger Meets teil. Während der Treffen fliegen die teilnehmenden Nationen gemeinsame Übungen, die das gesamte militärische Einsatzspektrum abdecken. Neben Tiefflug, Luftbetankung, Luftkampf und der Nutzung von Schießplätzen stehen das gemeinsame Planen, Vorbereiten und Fliegen von Missionen im Vordergrund. Die Teilnehmer aus verschiedenen Nationen tauschen sich aus, wertvolle Erfahrungen werden geteilt.

Hochkomplexes Waffensystem

Angesichts der sich ständig veränderten sicherheitspolitischen Situation gewinnt das Tiger Meet als multinationale Übung immer mehr an Bedeutung. Darüber hinaus sind die Jets im Tiger-Muster öffentlichkeitswirksam. Dazu gehört in diesem Jahr Neuburgs „Ghost Tiger“, der jetzt in Berlin ein vielfotografierter Publikumsmagnet sein wird. Bei der Hochwertübung Tiger Meet in Polen ist es dann nicht nur das Design, sondern vor allem das hochkomplexe Waffensystem der Eurofighter bei den fliegerischen Missionen, das Bedeutung finden wird.